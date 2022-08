Rensing neu in Fortunas Aufsichtsrat

Fortuna Düsseldorf begrüßt ein prominentes Mitglied neu in seinem Aufsichtsrat: den ehemaligen Bundesliga-Torwart Michael Rensing.

Rensing, der zwischen 2013 und 2020 in 141 Pflichtspielen für die Düsseldorfer Fortuna auf dem Platz stand und insgesamt 136 BL- sowie exakt 100 Zweitliga-Partien bestritt, wurde am Montagabend in der Sitzung des Sportausschusses von den Abteilungsleitern in den Aufsichtsrat gewählt. Die Wahl war nötig geworden, weil Dieter vom Dorff (74), der als Leiter der Handballabteilung zuletzt den Platz im Gremium innehatte, nach über 17 Jahren sein Mandat niederlegte.

Der Aufsichtsrat des rheinischen Traditionsvereins setzt sich nun zusammen aus: Dirk Böcker, Björn Borgerding, Sebastian Fuchs, Tim Greiner Mai, Prof. Dr. Horst Peters (alle gewählt), Peter Frymuth, Lutz Granderath, Martina Voss-Tecklenburg (alle vom Wahlausschuss bestellt) und eben Neu-Mitglied Rensing (vom Sportausschuss bestellt).

Zudem ehrenamtlicher Jugendleiter

Der 38-jährige Rensing übernimmt zudem die Rolle des ehrenamtlichen Jugendleiters und folgt auf Michael Brechter, wie F95 am Dienstag meldet. Der Aufsichtsratsvorsitzende Borgerding bezeichnete den scheidenden vom Dorff als Institution, "die immer das Wohl der Fortuna im Sinn hatte und sich uneigennützig über einen langen Zeitraum im Ehrenamt für unsere Fortuna engagiert hat". Durch die Wahl bekäme der Verein mit Rensing nun einen ehemaligen Bundesliga-Profi hinzu, "der über die Jahre zu einem echten Fortunen geworden ist".

Rensing gestand, dass ihm "die Fortuna, der gesamte Verein und die Fans" in seiner aktiven Zeit "sehr ans Herz gewachsen" sei. Nun könne er "etwas zurückgeben".