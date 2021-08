Renault Hippie Caviar Hotel: Luxus-Camper mit Lieferdrohne

"Hippie Caviar Hotel" nennt sich eine Studie, die Renault im Rahmen des Düsseldorfer Caravan Salons zeigt. Das bewohnbare Gefährt bedient den neuen Trend des "Glampings", des Luxus-Campings also. Das Concept-Car nutzt Elektroantrieb, verfügt über ein separat anzuforderndes Logistikmodul und eine Lieferdrohne mit Landeplatz auf dem Dach.

Dass die Hippies einen Hang zum Luxus hegten, ist aus der Geschichte nicht überliefert. Und auch Kaviar hat eher nicht zu den Grundsubstanzen ihrer Ernährung gehört. In der Retrospektive heftet der Generation Woodstock und ihrer Flower-Power-Philosophie aber ein - nun ja - verklärt hipper Schick an. Und so tauft Renault sein neues Camper-Concept auf einen Namen, der die scheinbar einfache Welt mit der des Luxuslebens vereint: Hippie Caviar Hotel heißt das Fahrzeug, das auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon (28. August - 5. September) zu besichtigen sein wird.

Zustieg über Schiebetür: Der Camper basiert auf dem elektrischen Renault Trafic. Renault

Der Campervan bedient eine Form mobilen Wohnens, die schon vor Corona ihren Anfang nahm, von der Pandemie aber erst so richtig in die Szene gespült wurde: Glamping. Das Wort ist aus "Glamour" und "Camping" zusammengesetzt. Glamper haben zwar Lust auf Camping, nicht aber auf Verzicht und schon gar nicht auf Gartenzwerg-Romantik. Und so gibt es inzwischen zu überaus komfortablen Wohnmobilen die passenden Glamping-Plätze, gerne finden sich dort auch geschmackvoll eingerichtete Zeltunterkünfte, an den schönsten Orten dieser Welt fehlt es dann weder an einem echten Bett noch an WLAN, Klimaanlage oder Holzboden.

Rein batterieelektrischer Antrieb

Zurück zum Hippie Caviar Hotel: Die Studie basiert auf dem Renault Trafic, der mit 4,99 Metern etwas länger als ein VW T6 California ausfällt, aber kürzer ist als der Mercedes Marco Polo. Exakt handelt es sich um die rein batterieelektrische Variante, die 2022 an den Start fahren soll.

Dachterrasse: Hier landet auch die Lieferdrohne. Renault

Die Zweifarblackierung erinnert an die legendäre Renault Estafette, einen von 1959 bis 1980 gebaute Kleintransporter, von dem es auch eine bewohnbare Version gab. Im Innenraum des "Hippies" findet sich unter anderem ein 145 x 195 Zentimeter großes Doppelbett, das sowohl in der Kabine als auch außerhalb aufgeschlagen werden kann. Zudem lässt es sich in "cosy"-Position bringen, was dann eine Lounge-Sitzgruppe meint.

Nasszelle, Sanitäreinrichtung, Ladestation

Über eine Außenleiter kann eine Dachterrasse mit Loungetisch und zwei faltbaren Sesseln erklettert werden. Das als Außenterrasse angelegte Logistikmodul mit Nasszelle, Sanitäreinrichtung und Ladestation muss allerdings extra angefordert werden, per Spedition wird es an den gewünschten Ort gebracht. Und ein Conciergedienst nimmt beispielsweise Bestellungen für Fahrräder entgegen - und auch sonstige Online-Orders, die dann von einer Lieferdrohne auf die Dachterrasse eingeflogen werden. Auf dem verschlammten Terrain von Woodstock hätte sich da keiner die Füße schmutzig gemacht.