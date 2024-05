Relegation "kann sehr unfair sein": Fortuna will voll bei sich bleiben

Auf Fortuna Düsseldorf warten zwei Highlight-Spiele. Es kribbelt schon, wie Trainer Daniel Thioune verriet. Von den Bochumer Turbulenzen will er sich nicht ablenken lassen.

Am Dienstag startete die Fortuna in die Vorbereitung auf die Relegation. Bis zum Rückspiel am kommenden Montag wird die Mannschaft täglich zusammenkommen, einen freien Tag gibt es nicht mehr. Der volle Fokus liegt auf den alles entscheidenden Duellen mit dem VfL Bochum. Und dabei wollen die Düsseldorfer voll bei sich bleiben.

Die Posse um VfL-Stammtorwart Manuel Riemann? "Habe ich registriert", sagte Fortuna-Trainer Daniel Thioune auf der Pressekonferenz am Mittwoch. "Mehr aber auch nicht." Man wisse natürlich auch, dass das Drama am letzten Spieltag nicht gerade förderlich war für das Bochumer Selbstvertrauen, aber: "Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns davon nicht beeinflussen lassen, dass wir bei uns bleiben."

Mitgenommen hat Thioune lediglich, dass wahrscheinlich Andreas Luthe zwischen den Pfosten der Bochumer stehen wird, der "vielleicht vom Spielerprofil etwas anders ist". Darauf ist man gefasst, doch am eigenen Stil, an den eigenen Abläufen will Thioune nichts verändern. "Es macht schon Sinn, dass das, was wir bisher gemacht haben, auch das sein muss, was wir am Donnerstagabend sehen wollen", meinte der 49-Jährige.

Klarer Matchplan gegen die Nervosität

Um 20.30 Uhr geht es los an der Castroper Straße. Und so langsam steigt die Spannung. "Das Kribbeln ist da, keine Frage", verriet Thioune. Alles andere wäre auch "komisch". Die Nervosität versucht er seinen Spielern ein bisschen zu nehmen, indem er ihnen einen klaren Matchplan an die Hand gibt.

Geduldig müsse seine Mannschaft sein, betonte Thioune und forderte: "Darüber hinaus müssen wir zeigen, wie unfassbar cool wir unterwegs sind, was für eine geile Mannschaft ich habe, welche Intensität sie gehen kann, wie viel Selbstvertrauen sie hat und was sie alles schon erreicht hat."

Thioune forciert Endspiel in Düsseldorf

Die Fortuna will mit einem guten Ergebnis nach Hause fahren, um dann am kommenden Montag ein Endspiel zu haben, skizzierte Thioune den Relegationsweg. Seine Mannschaft sieht er - nach 14 ungeschlagenen Spielen in Folge - "in einer richtig guten Verfassung" dafür. Und: "Wir haben uns diese beiden wunderbaren Spiele auch verdient."

Generell sei die Relegation jedoch "etwas, das sehr unfair sein kann", meinte Thioune. "Das ist ein bisschen schade, das macht die Relegation aber sicherlich aus, dass Momente, Tagesformen entscheidend sein können, im schlimmsten Fall vielleicht auch Schiedsrichterentscheidungen - wie vor vielen Jahren beim HSV und Karlsruhe." Mit der Situation sei er aber "cool".