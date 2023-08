Reis: "Wenn wir Gas geben, stehen die Fans hinter uns"

Zwei Niederlagen in den ersten drei Saisonspielen haben den Druck auf den FC Schalke bereits frühzeitig steigen lassen. Am Freitag ist der Bundesliga-Absteiger im Heimspiel gegen Holstein Kiel gefordert. Trainer Thomas Reis weiß, worauf es dann ankommt.

Drei Punkte aus drei Spielen - diese Start-Bilanz in der 2. Bundesliga stimmt beim FC Schalke 04 niemanden zufrieden. Der Absteiger, der sofort wieder rauf möchte ins Oberhaus, steht daher im Heimspiel gegen Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits unter Druck, um der Musik nicht früh in der Saison hinterherzulaufen. "Ich weiß, was von uns erwartet wird", sagt Trainer Thomas Reis, der eine Vermutung hat, warum es für sein Team noch nicht läuft wie gewünscht: "Ich glaube, die Mannschaft weiß noch nicht, was in ihr steckt."

Kritisch aufgearbeitet wurde die jüngste 0:1-Niederlage in Braunschweig. Vor allem eins störte Reis ganz besonders: "Der Gegner war aggressiver. Das darf nicht passieren." Und sollte den Schalkern eine Lehre sein. Weshalb Reis die von ihm geforderte Aggressivität in seinen Ausführungen am Donnerstag gleich mehrfach wiederholte, damit es ja auch jeder seiner Spieler mitbekommt.

Wiedersehen mit Holtby

Zumal der kommende Gegner aus Kiel zuletzt bei der Niederlage gegen Magdeburg (2:4) zwar durch individuelle Fehler auffiel, nicht aber durch zu wenig Einsatzbereitschaft. "Wir wollen weiter arbeiten, positiv bleiben und es auf Schalke besser machen", kündigte anschließend der frühere S04-Profi Lewis Holtby an. Sein Ex-Klub, der auf Kenan Karaman und Dominick Drexler verzichten muss, allerdings sollte das tunlichst unterbinden - sonst droht es auf Schalke sehr früh bereits sehr ungemütlich zu werden.