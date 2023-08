Zu lasch: Reis fordert eine deutlich höhere Aggressivität

Die Leistung in Braunschweig (0:1) nimmt Trainer Thomas Reis zum Anlass, deutlich mehr Aggressivität von seinen Profis einzufordern. Am Freitag gegen Kiel fallen drei Spieler des FC Schalke 04 aus.

Die Aufarbeitung des Spiels gegen Eintracht Braunschweig (0:1) hat den FC Schalke noch ein paar Tage beschäftigt. Quintessenz: Trainer Thomas Reis fordert von seinen Spielern als Grundbasis ein bedeutend aggressiveres Auftreten. Von der Qualität seines Personals sei er absolut überzeugt - "viele andere Mannschaften würden sich eine solche Qualität wünschen", sagt Reis, der betont: "Aber wenn man die nötige Aggressivität nicht zeigt, wird es schwer."

Auch das Mittelfeld agierte gegen Braunschweig viel zu lasch, hier könnte Reis am ehesten personelle Konsequenzen ziehen. Assan Ouedraogo bietet sich als Alternative für das Offensivzentrum an.

Definitiv ersetzt werden müssen Kenan Karaman und Dominick Drexler, weil sie sich in Braunschweig jeweils einen Faserriss zugezogen haben und vor der nächsten Länderspielpause im September nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Karaman könnte am Freitag gegen Holstein Kiel (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) von Yusuf Kabadayi ersetzt werden, der gegen die Eintracht sein Profidebüt feierte und nach seiner Einwechslung einen besseren Eindruck hinterließ als die meisten Teamkollegen an jenem Tag.

Lasmes Krämpfe? "Schwer erklärbar"

Für den anderen Flügel stünde erneut Bryan Lasme bereit - bei ihm hat Schalke nach dem Spiel in Braunschweig die Frage beschäftigt, wie es sein kann, dass einen Profi bereits nach rund einer Stunde, in der er zudem keine sechs Kilometer zurückgelegt hat, Krämpfe plagen. Reis macht kein Geheimnis daraus, dass er das "schwer erklärbar" findet. Möglicherweise, so der Verdacht, habe Lasme zuvor schlicht zu wenig getrunken.

Niklas Tauer trug gegen Braunschweig eine heftige Beule in der linken Gesichtshälfte davon, ist aber einsatzfähig. Allerdings dürfte er zunächst auf der Bank Platz nehmen - Rechtsverteidiger Cedric Brunner ist wieder mit an Bord. Fehlen wird derweil weiterhin Sebastian Polter. Der Stürmer hatte sich im Training eine Risswunde am Fuß zugezogen, wegen der er schon die Dienstreise nach Braunschweig verpasst hatte. Reis hofft, dass die Verletzung bis zum nächsten Auswärtsspiel kommende Woche Samstag beim SV Wehen Wiesbaden verheilt ist. Als Alternative zu Mittelstürmer Simon Terodde steht wohl abermals Keke Topp im Kader.