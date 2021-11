Reis vor Leverkusen-Gastspiel: "Ich sehe eine Entwicklung"

Auswärts setzte es für Bochum bis auf die Ausnahme bei Schlusslicht Fürth bisher nur Niederlagen. VfL-Coach Thomas Reis konstatiert seiner Elf dennoch eine Entwicklung und geht deshalb den nächsten Versuch optimistisch an.

Bochums Trainer Thomas Reis kann sich Milos Pantovic (li.) in Leverkusen in der Startelf vorstellen. imago images/Team 2

Drei der letzten vier Ligapartien hat der VfL Bochum gewonnen und sich dazwischen auch im Pokal schadlos gehalten. Allerdings fanden die Partien allesamt vor heimischem Publikum statt. In der Fremde läuft es für den Revierklub bisher nicht so gut. Nur ein 1:0-Sieg bei Mitaufsteiger Fürth steht in der Bilanz, ansonsten setzte es sechs teilweise sehr deutliche Niederlagen.

Reis: "Teilweise haben wir da viel Lehrgeld bezahlt"

Allerdings, so erinnerte VfL-Coach Thomas Reis am Donnerstag, habe sein Team "auswärts fast nur bei Topteams gespielt". In der Tat mussten die Bochumer bereits in Wolfsburg (0:1), bei den Bayern (0:7), in Leipzig (0:3) und zuletzt in Mönchengladbach (1:2) ran. "Teilweise", so gestand Reis ein, "haben wir da viel Lehrgeld bezahlt".

Doch der Aufstiegstrainer hat von "Auswärtsspiel zu Auswärtsspiel eine Entwicklung" festgestellt und tritt deswegen sowie gestärkt durch die jüngsten Erfolge optimistisch die Reise zum Gastspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an: "Auch da wollen wir was mitnehmen", kündigte er an, wohlwissend, dass die Werkself "natürlich wieder ein großes Kaliber" ist.

Pantovic ein Kandidat für die Startelf

"Mutig und voller Selbstvertrauen" wünscht sich Reis sein Team. In dem Milos Pantovic nach seinem Treffer beim 2:0 gegen 1899 Hoffenheim in die Startelf rücken könnte: "Er hat sich zuletzt mit seinem Tor belohnt. Natürlich ist er eine Startelf-Option für Samstag, auch für die Außenbahn", sagte Reis.

Verzichten muss er dagegen auf Patrick Osterhage. Der Mittelfeldspieler musste am Vortag die Einheit abbrechen und gesellt sich mutmaßlich wegen einer Muskelverletzung zu den Ausfällen Simon Zoller (Kreuzbandriss), Robert Tesche (muskuläre Probleme), Danny Blum (Oberschenkel), Gerrit Holtmann (Leisten-OP) sowie Saulo Decarli (Schulterverletzung).