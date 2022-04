Reis und der Engpass auf der linken Abwehrseite

Zum womöglich entscheidenden Spiel um den Klassenverbleib gegen den FC Augsburg am Sonntag kann der VfL Bochum fast mit voller Kapelle antreten. Eine Position aber bereitet Thomas Reis arges Kopfzerbrechen.

Es war ein gebrauchter Tag neulich für Danilo Soares beim 0:3 in Freiburg. Ein ziemlich schwacher Auftritt des Brasilianers, den muskuläre Probleme plagten. Nach Wiederbeginn zur zweiten Halbzeit blieb der Linksverteidiger in der Kabine.

Bisher hatte Danilo Soares in seinem ersten Bundesligajahr durchweg überzeugt, sehr zur Freude von Trainer Thomas Reis, der seinem Schützling im "fortgeschrittenen Alter" - er ist mittlerweile 30 - noch eine kaum erwartete Entwicklung bescheinigt. Denn der Feintechniker aus Südamerika spielt äußerst konzentriert und lässt auch die gefährlichen Schnörkel weg, die in der Bundesliga gerne mal ins Auge gehen können.

Soares erwies sich also als Stabilisator links in der Viererkette, äußerst zuverlässig, fast immer dabei. Fiel er einmal aus, stand der als Back-up geholte Kostas Stafylidis als Vertreter bereit. Ausgerechnet auf der Zielgeraden aber bereitet Reis die Position links in der Viererkette Kopfzerbrechen.

Danilo Soares fraglich, Stafylidis gesperrt

Denn Danilo Soares ist angeschlagen, laboriert schon länger, wie Reis nun berichtet, an Problemen in Hüfte und Rücken und fehlte dementsprechend zu Wochenbeginn beim Training. Zu allem Überdruss ist ja auch Stafylidis nach seiner Roten Karte in Freiburg gesperrt. Für wie lange, ist noch nicht verkündet, aber am Sonntag gegen Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann der griechische Nationalspieler keineswegs mitwirken.

Wer könnte hinten links starten?

Fallen beide aus, wird es schon eng in der Planung. Sein System wird Reis nicht umbauen, es bleibt natürlich bei der bewährten Viererkette. Und da kommt als Vertreter eigentlich nur Herbert Bockhorn infrage, der in der Hinrunde noch zu einigen Einsätzen kam, im zweiten Saisonabschnitt aber überhaupt keine Rolle mehr spielt.

Sehr merkwürdig, dabei hatte der Allrounder, der praktisch alle vier Außenpositionen übernehmen kann, in der 2. Liga seine Qualitäten durchaus angedeutet. Reis aber hatte unter anderem moniert, dass Bockhorn sich im Training nicht energisch genug aufdrängte für einen Platz im Team.

Wie ist die Ausbeute ohne Trainer Reis?

Apropos Reis: Über eine Sperre des Bochumer Cheftrainers im so wichtigen Spiel gegen Augsburg ist noch nichts bekannt. Doch es ist davon auszugehen, dass Reis für ein Spiel pausieren muss, das wäre die Mindeststrafe nach einer Roten Karte.

In diesem Fall würde Co-Trainer Markus Gellhaus von der Seitenlinie die Kommandos geben, eine Situation, die es Mitte März schon einmal gab. Da musste Reis, positiv auf COVID-19 getestet, zu Hause bleiben und erlebte am Fernseher das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mit. Das verlief aus Bochumer Sicht übrigens wenig erbaulich: Der VfL verlor daheim mit 0:2.