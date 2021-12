Rehm neuer Trainer in Ingolstadt

Auf Andre Schubert folgt Rüdiger Rehm: Am Mittwochabend hat der FC Ingolstadt bekanntgegeben, wer beim Zweitliga-Schlusslicht übernimmt.

Andre Schubert hatte die Schanzer nur in etwa so lange trainiert, wie sein Nachfolger zuletzt beschäftigungslos war: Am Mittwochabend gab der FC Ingolstadt die Verpflichtung von Rüdiger Rehm bekannt, der von 2017 bis vor einigen Wochen beim SV Wehen Wiesbaden an der Seitenlinie gestanden hatte.

"Aufgrund unserer derzeitigen Situation und unserer zukünftigen Ausrichtung haben wir ein klares Anforderungsprofil für unseren Cheftrainer erarbeitet", erklärte Dietmar Beiersdorfer, Geschäftsführer Sport und Kommunikation, in der Vereinsmeldung. "Rüdiger Rehm wird kurzfristig wichtige Impulse setzen, steht aber auch konzeptionell für eine mittel- und langfristige Weiterentwicklung des Teams."

Rehm, der vor dem SVWW bereits die SG Sonnenhof Großaspach und Arminia Bielefeld trainierte, übernimmt den Tabellenletzten des Unterhauses, der nach 16 Spieltagen (erst ein Sieg) schon ein wenig abgeschlagen ist (sieben Punkte, der Vorletzte Sandhausen hat 13). "Das Team hat die Mentalität und die Charaktere für diese schwere Aufgabe, doch wir müssen auch noch das letzte, entscheidende Quäntchen herauskitzeln", gibt der 43-Jährige vor.

"Ausdrücklich und allem voran liegt der volle Fokus jetzt darauf, Erfolgserlebnisse einzufahren, um das Ziel Klassenerhalt noch erreichen zu können", so Geschäftsführer Beiersdorfer. Ab Donnerstag, wie der FCI vermeldete, wird Rehm die Schanzer auf das kommende Heimspiel gegen Hannover (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vorbereiten.