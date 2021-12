Nach nur neun Spielen: Ingolstadt trennt sich von Trainer Schubert

Der FC Ingolstadt hat sich von Cheftrainer André Schubert getrennt. Der 50-Jährige hatte die Schanzer erst Anfang Oktober übernommen.

Lediglich neun Partien stand Schubert an der Seitenlinie des FCI. Zum erhofften Aufschwung konnte er das Zweitliga-Schlusslicht in acht Punktspielen allerdings nicht führen, kein Sieg gelang der Mannschaft unter seiner Leitung, nur drei Zähler sprangen für den Aufsteiger heraus. Im Pokal folgte das Aus bei Borussia Dortmund (0:2). Das hat nun Folgen: Rund zwei Monate nach Dienstantritt muss Schubert wieder gehen. "Wir haben diese Entscheidung nach eingehender Analyse der aktuellen Situation getroffen", wird Sport-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer in einer Mitteilung des FCI zitiert.

Ingolstadt hatte am vergangenen Spieltag - nach einem Corona-Ausbruch von zahlreichen Ausfällen geplagt - 1:1 bei Mit-Aufsteiger Hansa Rostock gespielt. In der 2. Liga hat der FCI sieben Zähler Rückstand auf den Relegationsrang, zehn Punkte ist das rettende Ufer bereits entfernt.

Karg und Schuster leiten Training

Bei den Oberbayern ist es bereits der zweite Trainerwechsel in der laufenden Hinrunde. Erst im Sommer hatte Roberto Pätzold die Mannschaft übernommen und war schließlich durch Schubert beerbt worden.

Auch Co-Trainer Asif Saric muss den Verein verlassen. Bis auf Weiteres leiten Assistent Thomas Karg und Athletik-Coach Luca Schuster das Training. Ingolstadt empfängt am Samstag Hannover 96 zum Hinrunden-Abschluss im heimischen Audi-Sportpark.