Regionalliga Nordost: Re-Start schon am 20. Januar

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat die bislang ausgefallenen Partien neu terminiert. Für die Liga heißt das: Eine Woche weniger Winterpause - und für acht Teams gleich eine Englische Woche zum Start.

Geht es schon am 20. Januar weiter in der Regionalliga Nordost? Zumindest das Wetter muss bei den NOFV-Planungen mitmachen. imago sportfotodienst

Der 17. Spieltag, der ursprünglich vom 16. bis 18. Dezember angesetzt war und witterungsbedingt vollständig gestrichen wurde, soll nun von 20. bis 22. Januar die Restrunde eröffnen. Damit findet er eine Woche vor dem eigentlich geplanten Rückrundenstart statt.

Für acht Teams geht es dann gleich mit einer Englischen Woche weiter. Denn bereits an den Spieltagen zuvor waren einzelne Spiele aufgrund von unbespielbaren Plätzen oder Platzsperrungen ausgefallen, so kommt es am Mittwoch, den 25. Januar, schon zu den vier Nachholpartien des 16. Spieltags: Die Duelle BAK gegen Viktoria Berlin, SV Lichtenberg gegen Greifswalder FC, VSG Altglienicke gegen Germania Halberstadt und Chemie Leipzig gegen Rot-Weiß Erfurt steigen jeweils um 19 Uhr.

Die drei ausstehenden Partien des 15. Spieltags sollen dann - jeweils vorausgesetzt, das Wetter spielt mit - von Ende Januar bis Mitte Februar steigen. So ist Lok Leipzig gegen den Chemnitzer FC für Dienstag, den 31.01., angedacht, Hertha BSC II gegen den BAK für Mittwoch, den 08.02., und Germania Halberstadt gegen Chemie Leipzig für Mittwoch, den 15.02.. Anpfiff ist jeweils um 19 Uhr. Die Terminierung sei jeweils "in Abstimmung mit den Polizeibehörden" erfolgt, wie der NOFV schreibt.

In der Regionalliga Nordost steht in einer teils verzerrten Tabelle der FC Energie Cottbus über den Winter auf Rang eins, der schärfste Verfolger allerdings, Rot-Weiß Erfurt, hat bei einer Partie weniger lediglich zwei Punkte Rückstand. Auch im Keller herrscht ein enges Rennen, wobei Schlusslicht Germania Halberstadt mit bislang 14 Partien ohne Sieg sowie Tennis Borussia Berlin nur mehr wenig Chancen auf einen direkten Klassenverbleib haben.