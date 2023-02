2:0 in Erfurt: Altglienicke sorgt für mehr Spannung im Titelrennen

Vor dem Topspiel gegen den FC Chemnitz am Samstagnachmittag ließ Rot-Weiß Erfurt nach zuletzt zwölf ungeschlagenen Spielen am Dienstagabend gegen die VSG Altglienicke mal wieder Federn.

Erfurts Coach Fabian Gerber nahm gegenüber dem 2:0-Erfolg am Freitagabend beim Berliner AK zwei Veränderungen in seiner Startelf vor. Schwarz und Weinhauer rückten für Seidemann (Bank) und Manu (Gelbsperre) ins Team.

Auf der Gegenseite verzichtete Karsten Heine auf Umstellungen und beließ es bei derselben Mannschaft wie beim erfolgreichen Auswärtsspiel in Luckenwalde.

Erfurt druckvoll zu Beginn

Zwölf Begegnungen war Rot-Weiß Erfurt ungeschlagen. Diese Serie endete am Mittwochabend im Nachholspiel gegen die VSG Altglienicke. Die Thüringer hinterließen in der Anfangsphase zwar einen guten Eindruck, kamen aber nicht zum angestrebten Torerfolg. Die beste Gelegenheit bot sich nach zehn Minuten Tavares, der im Mittelfeld den Ball durchgesteckt bekam und alleine Richtung Berliner Tor jagte. Schiedsrichter Tobias Hagemann pfiff den Erfurter Angreifer aber zurück - Abseits. Eine klare Fehlentscheidung. In der gleichen Aktion verletzte sich zudem Hajrulla, der einen Tritt von Zeiger auf den Fuß abbekam und ausgewechselt werden musste. Für den Erfurter Offensivmann kam der 19-jährige Kämpfer.

Der Tabellenführer blieb trotz des Harjulla-Schocks zunächst am Drücker, zielführende Abschlüsse fehlten den Rot-Weißen aber. Mitte des ersten Durchgangs wurden die Gäste mutiger. Oudenne hatte die beste Chance für die Hauptstädter, verzog bei einem Konter nach einem Erfurter Eckball aber knapp rechts (25.). Ansonsten mangelte es beiden Teams in der Gefahrenzone oftmals an Zielstrebigkeit und Präzision.

Zeiger mit dem Kopf

Am Eindruck der ersten 45 Minuten änderte sich nach der Pause vorerst nichts. Aus dem Spiel heraus passierte weiterhin wenig. Dennoch lag der Ball in der 56. Minute im Erfurter Tor. Zeiger kam nach einer Ecke von rechts frei zum Kopfball und nickte aus kurzer Distanz zur Gästeführung ein. RWE-Keeper Flückinger war machtlos.

Die Heimelf versuchte zu antworten, jedoch fehlten ihr weiter die Ideen im letzten Drittel. Zudem schlichen sich in dieser Phase immer wieder Fehler im Spielaufbau bei den Gastgebern ein. Einen solchen Bock hätte der eingewechselte Breitkreuz beinahe bestraft, Flückinger hielt sein Team aber im Spiel (79.). Kurz darauf stand der RWE-Torwart erneut im Blickpunkt, als er gegen Mensah stark reagierte, der kraftvoll aus spitzem Winkel von rechts abzog (83.).

In den letzten Minuten drückte die Gerber-Elf noch einmal aufs Gaspedal - jedoch erfolglos. Altglienicke verteidigte gut und schnürte in der Nachspielzeit den Sack zu. Die Erfurter Defensive bekam Türpitz auf links nicht zu greifen, der legte von der Grundlinie für den freien Mensah zurück, dessen Schuss aus elf Metern zum mittlerweile verdienten 2:0-Endstand ins rechte Eck trudelte (90.+2).

Am kommenden Samstag wartet auf die Erfurter das nächste Spitzenspiel vor heimischer Kulisse gegen Top-Verfolger Chemnitzer FC. Für die VSG Altglienicke geht es bereits am Freitagabend mit dem Heimspiel gegen den SV Lichtenberg 47 weiter.