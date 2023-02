Doppelpack: Wähling schießt Energie Cottbus zum Sieg gegen Chemie Leipzig

Hinten stabil, vorne brutal effizient, mit diesem Rezept hat der FC Energie Cottbus am Mittwoch die BSG Chemie Leipzig mit 2:0 geschlagen. Zum Matchwinner avancierte Doppeltorschütze Nicolas Wähling.

Rot-Weiß Erfurt hat am Dienstag gegen die VSG Altglienicke gepatzt. So konnte Energie Cottbus am Mittwoch mit dem 2:0-Sieg gegen die BSG Chemie Leipzig auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken, der aber noch eine weitere Partie in der Hinterhand hat.

FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz stellte seine Startformation im Vergleich zum 1:1 beim ZFC Meuselwitz auf vier Positionen um: Slamar, Oesterhelweg, Thiele und Abu-Alfa ersetzten Kujovic (Gelb-Rot-Sperre), Borgmann (krank), Hottmann und Shcherbakovski. Die Leipziger fuhren zuletzt mit einem 0:0 aus Lichtenberg 47 heim. Im Gegensatz zu dieser Partie vertraute Trainer Miroslav Jagatic in seiner Anfangself den nach Sperren wieder einsatzfähigen Harant und Horschig, die Wajer und Ben Keßler auf die Bank verdrängten.

Cottbus, das vor Anpfiff in diesem Kalenderjahr erst einen Sieg in vier Ligaspielen feiern durfte, startete am Mittwoch aus seiner Sicht mustergültig: In der 5. Minute flankte Badu vom rechten Flügel auf den langen Pfosten, wo Wähling aus spitzem Winkel unter Zuhilfenahme des Innenpfostens zur frühen Führung traf. Davon beflügelt blieb der FCE unmittelbar danach das aktivere Team.

Es dauerte bis zur 13. Minute, bis die Gäste aus der sächsischen Messestadt erstmals gefährlich agierten. Eshele kam im Strafraum zum Kopfball und zwang Bethke dazu, geistesgegenwärtig abzutauchen und zur Ecke zu klären. Brotlos aber sehenswert waren kurz darauf die zwei Fallrückzieher-Versuche der Leipziger im Cottbuser Strafraum.

Die Gäste waren nun aber in der Partie angekommen, wenngleich der FCE nach kurzer Leistungsdelle rund um die 30. Minute wieder stärker wurde. Abu-Alfa dribbelte von links in den Strafraum, doch BSG-Keeper Bellot verkürzte geschickt den Winkel. Elf Minuten später wurde Abu-Alfa steil geschickt, legte im Sechzehner quer auf Wähling, der auf 2:0 stellte.

Aus einem Spiel, das bis zur Pause nur sehr wenige reizvolle Strafraumszenen bot, holte Energie das Maximum raus, ging mit der 2:0-Führung in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff ließen beide Teams den Ball teils ganz passabel durch die eigenen Reihen laufen. Manko: Zu Torchancen führte das lange Zeit nicht. Die bis dato größte Gelegenheit hatte Badu in der 58. Minute, der mit seinem Innenseit-Stoß aus 16 Metern in Leipzigs Torwart Bellot seinen Meister fand. Übermäßig schwer war der allerdings auch nicht zu halten. Gleiches galt auf der Gegenseite in der 68. Minute für den Flachschuss von Jäpel, der von der Strafraumgrenze in die Arme von Bethke rollte. Daran war abzulesen: Fußballerisch segelte die Partie in seichtem Gewässer, während die Intensität zunahm. Schiedsrichter Kohnert musste mehrere Gelbe Karten verteilen.

Starker Pass von Thiele

Kurz vor Anbruch der Schlussviertelstunde hatte Wähling seinen dritten Treffer auf dem Fuß. Winterneuzugang Thiele spielte einen maßgenauen Steilpass in den Lauf seines Sturmkollegen, der sich aber den Ball einen Tick zu weit vorlegte und von Bellot noch gestoppt werden konnte.

Die circa 400 mitgereisten Chemie-Fans gaben im Gästeblock alles, doch die nötige Schlussoffensive ihrer Lieblinge führte zu keinen übermäßig großen Chancen. Ein Harant-Kopfball in der 87. Minute erfolgte zwar aus zentraler Position in Tornähe, doch auch dieser Abschluss ging klar drüber. Zweimal faustete Bethke zudem den Ball relativ mühelos weg. Somit blieb der Dreier verdientermaßen bei der Wollitz-Elf.

Auch wenn das Cottbuser Spiel einige Leerlauf-Phasen hatte, die nur wenigen Einschussmöglichkeiten der BSG, zeigten, wie stabil und kontrolliert der FCE seine Spiele gewinnen kann. Und vorne legte der frühere Bundesligist eine gnadenlose Effizienz an den Tag. Dass sie eine Spitzenmannschaft sind, war den Verantwortlichen in der Lausitz aber wohl schon vor dem Spiel klar.

Am Samstag können die Energie-Fans erneut den Weg ins Stadion der Freundschaft antreten, diesmal wird der Berliner AK zu Gast sein. Auch Leipzig hat als nächstes ein Heimspiel auf dem Plan stehen, sonntags kommt der ZFC Meuselwitz in den Alfred-Kunze-Sportpark.