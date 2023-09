Reeses besonderer Tag an der Kieler Förde

Hertha BSC scheint langsam aber sicher in der 2. Bundesliga angekommen zu sein, bedeutet der zweite Sieg in Folge doch den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Der Matchwinner dabei war ausgerechnet Ex-Kieler Fabian Reese, für den es ein ganz besonderer Tag war.

Erzielte gegen seinen Heimatklub den entscheidenden Treffer: Fabian Reese. IMAGO/Eibner