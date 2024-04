Rechtzeitig zur Meisterfeier: Arthur vor Rückkehr

Sein Start in Leverkusen verlief verheißungsvoll, doch dann erwischte es den brasilianischen Rechtsverteidiger Arthur mit zwei schweren Oberschenkelverletzungen hart. In der Europa League gegen West Ham United kehrt der Außenverteidiger erstmals seit dem 3. Spieltag wieder in Leverkusens Aufgebot zurück.

Kehrt ins Aufgebot zurück: Arthur. IMAGO/Beautiful Sports