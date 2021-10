Rechners Türkei-Abenteuer mit Kuntz

Für zwei Abstellungsperioden und vier Länderspiele hat die TSG Hoffenheim ihren Torwarttrainer Michael Rechner an den türkischen Verband "ausgeliehen". Für den 41-Jährigen eine außergewöhnliche wie spannende Abwechslung.

Mit 15 Nationalspielern stellt Hoffenheim aktuell nach dem FC Bayern München (18) das zweitgrößte Kontingent aller Bundesligisten ab. Doch damit nicht genug. Diesmal hat die TSG auch noch aus dem Trainerstab einen Kandidaten entsendet: Torwarttrainer Michael Rechner.

Der 41-Jährige unterstützt vorübergehend in der aktuellen sowie der kommenden Länderspielpause im November das Trainerteam um den neuen Chefcoach der Türkei, Stefan Kuntz. "Die Anfrage kam sehr kurzfristig, aber es ist eine sehr spannende und intensive Erfahrung. Ich bin der TSG sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht", erklärt Rechner, der bereits einige Einheiten mit den türkischen Torhütern und auch das WM-Qualifikationsspiel der Türkei gegen Norwegen (1:1) hinter sich hat. Mittlerweile ist der Tross nach Riga weitergereist, wo an diesem Montag die nächste Aufgabe gegen Lettland ansteht.

Noch als deutscher U-21-Coach hatte Kuntz von den guten Beziehungen zur TSG und der Unterstützung seitens des Klubs berichtet. Zuletzt hatte Kuntz auf Empfehlung von Manager Alexander Rosen sogar Nachwuchskeeper Luca Philipp beobachten lassen, mittlerweile hat das TSG-Talent seine ersten beiden U-21-Länderspiele absolviert. Also fragte Kuntz in Hoffenheim an, ob die TSG und Rechner die Vakanz zu überbrücken gewillt seien.

Es herrscht eine tolle Atmosphäre in einem super Trainerteam, das macht richtig Spaß. Torwarttrainer Michael Rechner

Für Rechner, der ansonsten mit Oliver Baumann, Philipp Pentke und eben Philipp intensiv arbeitet, eine interessante Aufgabe. Nun heißen seine Schützlinge Ugurcan Cakir oder Altay Bayindir. "Die türkischen Torhüter haben eine gute Mentalität und sind extrem motiviert. Sie sind sehr offen für neue Dinge und versuchen, sie umzusetzen", sagt Rechner, der bereits seit 2008 in dieser Funktion in Hoffenheim arbeitet, zunächst in der U 19 und U 23, seit sechs Jahren nun schon bei den Profis. "Es herrscht eine tolle Atmosphäre in einem super Trainerteam, das macht richtig Spaß." Neben Kuntz haben auch die Assistenten Kenan Kocak, vormals Cheftrainer in Mannheim, Sandhausen und Hannover, und der frühere Mainzer Coach Jan-Moritz Lichte in der Türkei angeheuert. Zudem ist auch der Mainzer Athetiktrainer Axel Busenkell an Bord, den Kuntz in dieser Funktion auch schon von der U 21 bestens kennt.

Struktur stimmt

In dieser Konstellation soll im Endspurt womöglich noch die Qualifikation für die WM in Katar gelingen. Dafür war das Remis gegen die zwei Punkte besseren Norweger auf Rang zwei der Gruppe G aber nicht genug. In Lettland ist nun ein Dreier Pflicht, in der Hoffnung auf norwegische Ausrutscher.

An den strukturellen Voraussetzungen scheitert es jedenfalls nicht, wie Rechner berichtet. "Der türkische Verband hat eine bestens ausgestattete Akademie in der Nähe von Istanbul direkt am Schwarzen Meer. Durchaus vergleichbar mit dem Trainingszentrum der TSG in Zuzenhausen."

Bereits am Dienstag wird er dort wieder das Training der TSG-Keeper wie gewohnt anleiten vor dem Heimspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Köln. Um im November zum zweiten vereinbarten Abstecher aufzubrechen, der Rechner zu den Spielen der Türken gegen Gibraltar und in Montenegro führen wird.