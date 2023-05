Siegtor kurz vor Schluss: Effizientes Real schlägt Rayo Vallecano

Dank brutaler Effizienz schlug Real Madrid Rayo Vallecano mit 2:1. Benzema und Rodrygo ließen die Königlichen jubeln.

Karim Benzema trifft zum 1:0. AFP via Getty Images

Real-Coach Carlo Ancelotti musste nach dem turbulenten 0:1 beim FC Valencia auf Vinicius Junior verzichten. Zwar hatte der spanische Fußballverband dessen Rote Karte für nichtig erklärt, doch den 22-Jährigen plagten Knieprobleme. Bei einem Zeichen gegen Rassismus vor Anpfiff betrat Vinicius dennoch den Rasen und wurde von den Real-Fans gefeiert.

Benzema eiskalt

Die Partie begann auch dank der aktiven Gäste mit Tempo, trotz des 1:2 gegen Espanyol Barcelona am vergangenen Spieltag hatte Rayo noch leise Hoffnungen auf die europäischen Ränge. Diese unterstrichen Oscar (5.) und Lopez (12.) früh. Madrid fand etwas schleppender in die Partie, näherte sich aber auch durch Rüdiger (16.) und Kroos (19.) an.

Insgesamt waren die Gäste die etwas bessere Mannschaft, dafür bewiesen die Königlichen ihre ganze Kaltschnäuzigkeit in der 31. Minute. Nach einem Schiedsrichterball schaltete Kroos am schnellsten, über Valverde tauchte Benzema allein vorm Tor aus und vollendete eiskalt.

Real dominiert

Rayo blieb bemüht, konnte aber bis zum Pausenpfiff nichts mehr ausrichten, stattdessen verpassten auf der Gegenseite Rodrygo (44.) und Benzema (45.) das 2:0.

Hälfte zwei startete ereignisarm. Real hatte die völlige Spielkontrolle übernommen, Rayo stand kompakt. Erstmals näherte sich Carvajal an, der eine Außenrist-Flanke Modrics aber nicht gut verwerten konnte (57.).

Rodrygo kontert de Tomas

Highlights ließen lange auf sich warten. Die Königlichen arbeiteten an der Ballbesitzstatistik, Rayo wirkte wie gelähmt und bekam einfach keinen Zugriff. Ohne selbst sonderlich gefährlich zu werden, dominierte Real völlig. So schien der 1:0-Erfolg für Madrid festzustehen - doch Rayo schlug aus dem Nichts zu: Im Strafraum allein gelassen überwand Joker de Tomas aus zwölf Metern Courtois (84.).

Real zeigte sich kurz geschockt - und schlug nur Minuten später erneut selbst zu: Rodrygo setzte zum Solo an, legte sich die Kugel 16 Meter vor dem Tor zurecht und vollendete präzise ins rechten Eck (89.). Von diesem Rückschlag erholte sich Rayo nicht mehr, mit 2:1 endete die Partie.

Real Madrid reist am Samstag zum FC Sevilla (19 Uhr), während Rayo Vallecano einen Tag später den FC Villarreal empfängt (19 Uhr).