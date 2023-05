Sensationelle Aufholjagd: Atletico verspielt in Barcelona ein 3:0

Atletico Madrid hat im Duell mit Espanyol Barcelona innerhalb einer Viertelstunde eine 3:0-Führung aus der Hand gegeben und verliert Rang zwei so an Stadtrivale Real. Espanyol setzt hingegen ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.

Espanyol-Coach Luis Fernandez und sein Team hatten nach dem 2:1-Auswärtssieg bei Rayo Vallecano wieder Hoffnungen auf den Klassenerhalt, dafür war ein Sieg gegen Atletico aber eigentlich Pflicht.

Die Gäste rund um Trainer Diego Simeone wollten ihrerseits nach dem 3:0 gegen Osasuna erneut siegen, um Rang zwei zurückzuerobern - Real hatte am frühen Abend vorgelegt.

Saul Niguez aus spitzem Winkel

Barcelona begann schwungvoll, vor allem der emsige Puado war in den Anfangsminuten auffällig (1., 2.). Atletico stand gewohnt kompakt und brauchte ein paar Minuten um in die Partie zu finden, Griezmann (8.,11.) näherte sich erstmals an. Wenn auch die Hausherren gut mitspielten wurde Madrid immer stärker und schlug in der 21. Minute zu: Weil Montes am Ball vorbeirutschte konnte Saul Niguez einen langen Ball im Sechzehner kontrollieren und aus spitzem Winkel in die rechte Ecke schweißen.

Die Hausherren ließen sich vom Gegentreffer aber keineswegs beirren. Darder (28., 34.) und Puado (34.) hatten aussichtsreiche Möglichkeiten, scheiterten aber an Madrids Defensive und dem starken Grbic. Barcelona machten weiter das Spiel, mitten in die Druckphase traf dann aber Griezmann: Nachdem Pacheco Saul Niguez' Abschluss noch parieren konnte, kam er beim Nachschuss des Franzosen zu spät (44.). Das 2:0, gleichzeitig der Pausenstand.

Correas Blitztreffer

Keine Minute war in Hälfte zwei gespielt, da bestrafte Carrasco die erste Unachtsamkeit der Hausherren. Correas Abschluss musste Pacheco nach vorne abprallen lassen, der Außenspieler durfte frei einschieben - die scheinbare Vorentscheidung (46.).

Madrid beschränkte sich in der Folge aufs Verteidigen. Hüben wie drüben gab es einige Gelegenheiten, die Gastgeber durften den Druck immer mehr erhöhen - und schließlich den überfälligen Treffer erzielen. Montes stieg bei einer Ecke am höchsten und nickte die Kugel ins lange Eck (64.). Atletico wackelte in der Folge spürbar und Espanyol gab sich nicht auf: Immer weiter drückten die Gastgeber und erzwangen sich eine Viertelstunde vor dem Ende einen Elfmeter - Joselu verwandelte und machte es so nochmal richtig spannend (76.).

Vinicius Souza macht Sensations-Comeback perfekt

Und damit nicht genug. Atleti kam einfach nicht hinten raus und wurde für die eigene Passivität gestraft: Vinicius Souza stieg am zweiten Pfosten am höchsten und nickte zum 3:3 ein - das Wunder-Comeback war perfekt. Die Hausherren spielten sogar noch auf Sieg und warfen alles nach vorne, ein sehr passives Madrid brachte das Ergebnis aber über die Zeit. Rang 2 gehört somit Real Madrid, während Barcelona im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen setzt.

Espanyol gastiert am Sonntag beim FC Valencia (19 Uhr). Atletico empfängt zeitgleich San Sebastian.