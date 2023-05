Weil Valencia auf Mallorca patzt: Spaniens Abstiegskampf spitzt sich zu

Der FC Valencia hat es verpasst, sich im Kampf gegen den Abstieg ein wenig Luft zu verschaffen und muss an den letzten Spieltagen weiter um den Klassenerhalt bangen. Beim bereits gesicherten RCD Mallorca unterlagen die Blanquinegros mit 0:1.

Mallorcas Trainer Javier Aguirre tauschte im Vergleich zum 0:3 in Almeria einmal: Kadewere rutschte für Sanchez in die Startelf. Valencia-Coach Ruben Vegas nahm trotz des 1:0-Erfolgs gegen Real Madrid gleich vier Änderungen vor: Paulista (nach Gelb-Rot-Sperre), Diakhabi (nach Gelbsperre), Lino und Duro kamen für Cömert, Özkacar, Kluivert und Cavani in die Startelf.

Wie bereits die Spiele zuvor stand auch dieses noch im Schatten der rassistischen Beleidigungen gegenüber Vinicius Junior. Vor Anpfiff präsentierten beide Teams samt Schiedsrichtern ein Banner mit der Aufschrift "Racistas, fuera del futbol" - auf deutsch "Rassisten raus aus dem Fußball".

Die Partie begann zunächst recht ereignisarm, die erste Annäherung hatte Almeida für die Gäste (8.). Bevor es zu den nächsten Chancen kam, holten sich erst einmal Kadewere (8.) und Lee (12.) den Gelben Karton ab - der Südkoreaner bereits seinen zehnten.

In der Folge hatte Valencia leichte Feldüberlegenheit, kam aber auch kaum zu gefährlichen Aktionen im gegnerischen Strafraum. Die "besten" Chancen hatten Duro (23.) und Lopez (31.). Der RCD Mallorca versuchte es meist über die Außen und dann mit Flanken in die Mitte. Eine verunglückte Rettungsaktion (37.) und der Versuch von Amath (44.) änderten nichts mehr am torlosen Pausenstand.

Muriqi trifft zu Mallorcas Führung

Der zweite Durchgang brauchte jede Menge Anlaufzeit, bis es vor den Toren ernstzunehmende Aktionen gab. In der 63. Minute hatte Valencias Guerra mit seinem Kopfball überhaupt die erste Szene, bei der einer der beiden Torhüter gefordert war.

Nur eine Minute später klingelte es dafür aber - wenn auch im falschen Tor aus Valencia-Sicht. Nach einer Flanke von Lee stand Muriqi völlig frei und ließ sich nicht zweimal bitten (64.). Die Blanquinegros wechselten daraufhin Kluivert und Samu Castillejo ein, um für noch mehr Tempo zu sorgen. Zweiterer war auch gleich an der nächsten Szene beteiligt, doch nach Flanke von Rechtsverteidiger Correia verpasste Duro in der Mitte trotz artistischer Einlage knapp (69.).

Danach taten sich die Gäste wieder etwas schwerer, den kompakten Block der Gastgeber zu knacken. Es dauerte einige Minuten, bis es zur nächsten Gelegenheit kam - doch diese hatte es dafür in sich: Kluivert scheiterte nach ansprechender Einzelaktion am glänzend aufgelegten Rajkovic (81.).

Nun wartet Espanyol

Spätestens nach der Einwechslung von Routinier Cavani versuchte es Valencia nun auch mehr über Flanken, diese führten jedoch meist zu nichts. Quasi mit Abpfiff verlängerte Innenverteidiger Diakhaby einen hohen Ball, doch auch in dieser Aktion agierten die Gäste unglücklich (90+5.). Kurz darauf pfiff der Unparteiische ab, Valencia muss damit weiter um den Klassenverbleib bangen.

Zwei Spieltage vor dem Ende trennen Valladolid auf Abstiegsplatz 18 und Valencia auf Rang 13 nur zwei Punkte, auch Espanyol Barcelona als 19. hat noch die Möglichkeit, die Klasse zu halten. Mallorca gastiert am Sonntag ab 19 Uhr beim FC Barcelona. Der FC Valencia empfängt zur selben Zeit Barças Stadtrivalen Espanyol.