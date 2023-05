Befreiungsschlag im Abstiegskampf: Valladolid düpiert Meister Barça

Nach dem 1:2 zu Hause gegen Real Sociedad geriet der als Meister feststehende FC Barcelona auch bei Abstiegskandidat Valladolid früh auf die Verliererstraße und unterlag letztlich mit 1:3.

Im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen Real Sociedad San Sebastian rotierte Barça-Coach Xavi gleich auf fünf Positionen: Statt Koundé (nicht im Kader), Jordi Alba, Busquets, Kessié und Dembelé (alle Bank) begannen Sergi Roberto, Marcos Alonso, Garcia, Pablo Torre sowie Gavi.

Barça patzt zweimal, Masip hält stark

Gleich mit dem ersten Angriff ging der Außenseiter in Führung - mit gütiger Mithilfe der Katalanen: Denn Christensen beförderte den Ball nach einer Flanke recht ungeschickt per Kopf ins eigene Tor (2.). Barça übernahm fortan die Initiative und kam auch zu einem Plus an guten Torchancen, die erste hatte Raphinha, der jedoch in Valladolid-Keeper Masip seinen Meister fand (14.).

Überhaupt Masip: Denn immer wieder verhinderte der Torhüter in der Folge einen Treffer für Barcelona. So auch erneut gegen Raphinha (30.) und dann gegen bei einem Christensen-Kopfball (31.). Lewandowski wiederum zielte hauchdünn am Tor vorbei (32.).

Ter Stegen zur Pause raus

Zu diesem Zeitpunkt stand es indes schon 2:0 für das Kellerkind, nachdem Larin in der 22. Minute einen von Garcia verursachten Foulelfmeter souverän verwandelt hatte.

Nach der Pause erhielt Inaki Pena statt ter Stegen eine Bewährungschance im Barça-Tor (46.). Die Katalanen hatten weiter ein klares Übergewicht, entwickelten aber kaum Durchschlagskraft. Stattdessen gelang auf der Gegenseite Plato und Larin beinahe im Verbund das 3:0. Nach Flanke von Ersterem verpasste der Kanadier aber knapp, der Ball prallte vom Außenpfosten zur Seite weg (60.).

Plata-Tor zählt nach VAR-Entscheid

Doch die Vorentscheidung sollte dennoch alsbald fallen: Nach einem Konter behielt Larin die Übersicht und bediente Plata, der trocken zum 3:0 vollstreckte (73.). Der Treffer zählte nach vermeintlichem Abseits erst nach VAR-Entscheid. Danach zeigte Barça bei weiteren Großchancen - Lucas Rosa traf für Valladolid erneut den Pfosten - beinahe schon Auflösungserscheinungen.

Immerhin aus Sicht der Xavi-Elf: Lewandowski gelang nach Steilpass von de Jong in der 84. Minute noch der Ehrentreffer. Für Valladolid, das Getafe, das am Mittwoch (22 Uhr) bei Real Betis gefordert ist, vorerst von Platz 17 verdrängte, war der prestigeträchtige Erfolg ein echter Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Barça trifft am 37. Spieltag (Sonntag, 19 Uhr) zu Hause auf den RCD Mallorca. Parallel dazu spielt Valladolid im Abstiegskampf bei UD Almeria.