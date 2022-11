Kroos trifft aus der Distanz: Real gewinnt gegen Cadiz und bleibt an Barça dran

Real Madrid hat sich am letzten Spieltag vor der WM-Pause gegen den FC Cadiz durchgesetzt. Eder Militao und Toni Kroos trafen für die Königlichen, die durch den Erfolg am Tabellenführer aus Barcelona dranbleiben.

Real-Trainer Carlo Ancelotti rotierte nach der 2:3-Auswärtsniederlage bei Rayo Vallecano zweimal und brachte Vazquez und Kroos anstelle von Carvajal und Asensio in die Startelf.

Vier Änderungen fanden sich in der Elf von Cadiz' Trainer Sergio Gonzalez Soriano im Vergleich zum 0:0 beim FC Getafe: Iza Carcelen, Juan Cala, Ivan Alejo und Alcaraz begannen für Hernandez, Victor, Bongonda und Ocampo.

Real drückte von Beginn an auf das Tor der Andalusier, ohne jedoch in deren Strafraum zu kommen. Erste Torannäherungen fanden so durch Distanzschüsse von Rodrygo (5.) und Modric (9.) statt. Weitaus gefährlicher wurden kurz darauf die Gäste: Pacha Espinos wuchtiger Distanzschuss touchierte die Latte (11.).

Eder Militao wird vergessen und köpft die Führung

Vor allem Cadiz, aber auch Real (drei Gelbe Karten im ersten Durchgang) führte die Partie mitunter hart. Fouls und Spielunterbrechungen waren so häufiger zu sehen als Torraumszenen. Eine der wenigen Chancen hatte Fede Valverde, dessen Schuss links neben das Tor ging (28.).

Die erste Hälfte neigte sich bereits ihrem Ende, da vergaß Cadiz bei einer Flanke von Kroos, Eder Militao zu decken. Der Innenverteidiger kam völlig frei zentral vor dem Tor zum Kopfball und traf zum 1:0 für die Madrilenen (40.).

Kroos' starker Schuss bringt die Vorentscheidung

Mehr Chancen und weniger Unterbrechungen bekamen die Zuschauer nach dem Seitenwechsel zu sehen. Vazquez machte den Auftakt, sein Schuss per Außenrist ging am Tor vorbei (48.). Dass das Spiel mitunter an Tempo gewann, zeigte eine Szene wenige Minuten später: Erst scheiterte Ruben Sobrino mit seinem Abschluss aus spitzem Winkel an Courtois (53.), im direkten Gegenzug wurde Fede Valverdes Schuss gerade noch abgefälscht und über das Tor gelenkt (54.).

Zwanzig Minuten vor dem Ende landete der Ball nach einer geblockten Flanke von Vinicius Junior bei Kroos. Der Mittelfeldspieler zog direkt ab, traf den Ball perfekt und versenkte ihn im linken Eck (70.).

Modric lässt das 3:0 liegen - Cadiz kommt und schnuppert am Ausgleich

In der Schlussphase ließ Modric zunächst fahrlässig das 3:0 liegen, indem er den Ball nach schöner Vorarbeit von Vinicius Junior aus wenigen Metern am Tor vorbeischoss (79.). Kurz darauf ließ Courtois Schüsse von Bongonda und Negredo nur abprallen, der dritte Schütze Lucas Perez versenkte den Ball schließlich im Tor: 2:1 (81.).

Cadiz mühte sich in der Folge, doch der Ausgleich sollte den Andalusiern verwehrt bleiben. Die beste Chance hatte kurz vor dem Ende Pacha Espino, dessen Kopfball knapp drüber ging (90.+3).

Für Real Madrid war es das letzte Pflichtspiel vor der WM-Pause. Doch bereits am 31. Dezember reisen die Königlichen im Rahmen des 15. Spieltags zu Real Valladolid. Der FC Cadiz ist vor der WM noch in der ersten Runde des spanischen Pokals gefordert: Am Sonntagabend sind sie zu Gast bei Real Union Irun (18.30 Uhr).