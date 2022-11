Überraschung in La Liga: Rayo fügt Real erste Saisonniederlage zu

Jetzt hat es auch Real Madrid erwischt! Am Montagabend bei Rayo mussten die Königlichen die erste Liga-Niederlage hinnehmen. Das 3:2 für die Gastgeber gegen schwache Königliche war alles andere als unverdient.

Jubeltraube: Rayo machte gegen Real ein gutes Spiel und holte drei Punkte. AFP via Getty Images

Neben den angeschlagenen Benzema und Rüdiger fehlte Real am Montagabend auch der gesperrte Kroos, der beim 1:1 gegen Girona die Ampelkarte gesehen hatte. Und ohne diese wichtigen Spieler erlebten die Königlichen bei Rayo Vallecano einen miserablen Start, denn nach nur fünf Minuten lag der Favorit nach Santis Direktabnahme zurück. Die Madrilenen waren zu Beginn gar nicht auf dem Feld, Courtois bewahrte sein Team gegen Alvaro (14.) und Isi (30.) gar vor dem 0:2.

Doppelschlag Real - und dann kommt Alvaro

Rayo war wesentlich besser im Spiel, ließ defensiv kaum etwas zu - und musste dann doch aus dem Nichts den Ausgleich schlucken. Nach einem Zweikampf im Strafraum zwischen Fran Garcia und Asensio lief die Partie zunächst weiter, der VAR aber schickte Schiedsrichter Juan Martinez Munuera an den Monitor. Ein letztlich klares Foul wurde dort ersichtlich, weswegen es Elfmeter für die Königlichen gab. Routinier Modric verwandelte (37.).

Für den Meister und Champions-League-Sieger kam es kurze Zeit später sogar noch besser, denn Eder Militao köpfte eine Asensio-Ecke ein (41.). Die Hausherren ließen sich vom 1:2 jedoch nicht beirren und zeigten, dass sie in den ersten 45 Minuten sehr gut aufgelegt waren. So markierte Alvaro kurz vor der Pause mit einem satten Schuss den 2:2-Ausgleich (44.), was zugleich den Halbzeitstand bedeutete.

Der Trainer fliegt - Trejos zweiter Elfmeter sitzt

Die Partie war mit Wiederbeginn zunächst sehr zerfahren, wirklicher Spielfluss kam nicht auf. In der 62. Minute beschwerte sich dann Rayo-Coach Andoni Iraola Sagarna offenbar zu vehement, weswegen er vom Schiedsrichter Martinez Munuera die glatt Rote Karte bekam. Der Referee stand auch wenig später im Fokus, als er vom VAR wieder an den Monitor geschickt worden war - es ging um ein Handspiel von Carvajal im Strafraum. Nach Ansicht der Bilder zeigte der Referee auf den Punkt. Trejo scheiterte zunächst an Courtois, durfte aber nochmals ran, da der Keeper die Torlinie zu früh verlassen hatte. Der zweite Versuch saß - und die Hausherren führten wieder (67.).

Real tat sich anschließend schwer, um zumindest mit dem 3:3 zurückschlagen zu können - und machte an diesem Abend schlichtweg einfach kein gutes Spiel. Erst in den letzten Minuten entfachten die Gäste ein kleines Powerplay, bei dem Rodrygo die Riesenchancen zum Ausgleich liegen ließ (90.). Am Ende brachte Rayo das knappe, aber keinesfalls unverdient 3:2 über die Zeit und fügte der Elf von Carlo Ancelotti die erste La-Liga-Niederlage zu. Freuen wird das auch den FC Barcelona, der damit die Tabellenführung übernommen hat.

Im letzten Spiel vor der WM-Pause ist Madrid gegen Cadiz am Donnerstag (21.30 Uhr) gefordert - und auf Wiedergutmachung aus.