Hattrick von Benzema: Real hat gegen Aufsteiger Almeria keine Mühe

Trotz punktueller Defensivschwächen ließ sich Real Madrid gegen UD Almeria nicht lumpen. Rodrygo und Vinicius Junior zauberten, Benzema war vor dem Tor eiskalt.

Nach dem bitteren 2:4 beim FC Girona sprach Real-Coach Carlo Ancelotti von einem "Kontrollverlust". Die Kontrolle wollten die Königlichen vor dem schon bald anstehenden Halbfinale in der Königsklasse gegen Manchester City nun schleunigst zurückgewinnen. Ein Vorsatz, den der Hauptstadtklub erfüllte, Almeria wurde zum Aufbaugegner.

Der Aufsteiger aus Andalusien hatte selbst zuletzt einen 2:1-Auswärtssieg beim FC Getafe gefeiert und war dementsprechend mit Rückenwind nach Madrid gereist. Dort kristallisierte sich jedoch schnell heraus, dass der spanische Rekordmeister eine Nummer zu groß sein würde.

Almerias Trainer Joan Francesc Ferrer Sicilia, der aufgrund der ungewohnten Belastungen der jüngsten englischen Woche gleich acht personelle Wechsel vorgenommen hatte, sah die Überforderung seiner Mannschaft schon in der ersten Hälfte.

Rodrygo und Vinicius Junior drehen auf

Viel ging bei den Madrilenen, die ihrerseits selbst auf sechs Positionen verändert waren, über die Außenbahnen. Insbesondere Rodrygo und Vinicus Junior zeigten sich spielfreudig. Sie legten beide nach jeweils tollen Tänzchen mustergültig für Benzema auf (5./17.), der seinem Doppelpack auch noch ein drittes Tor folgen ließ: Nach dem Foul von Ramazani an Vazquez blieb der Franzose vom Punkt eiskalt (42.).

Einziger Schönheitsmakel einer ansonsten perfekten ersten Hälfte aus Sicht der Blancos war der Anschlusstreffer von Lazaro zum 1:3 (45.+1), der zwar eindeutige defensive Schwächen bei den Hausherren offenbarte, aber nicht mehr sein sollte als temporäre Ergebniskosmetik.

Real macht kurz nach der Pause alles klar

Das machte der Favorit gleich nach dem Wiederanpfiff deutlich. Real kam wie schon im ersten Durchgang hellwach aus der Kabine. Auch ohne den am Oberschenkel verletzten Spielmacher Modric lief die Kugel hübsch durch die Zentrale. Rodrygo nahm einen Pass von Dani Ceballos auf und schweißte den Ball aus 18 Metern in den rechten Knick (47.).

Die Gäste hatten tatsächlich nochmal eine Antwort parat. Lediglich drei Minuten nach seiner Einwechslung schraubte sich Robertone mit seinen 1,69 Metern in die Höhe und köpfte eine butterweiche Portillo-Flanke unhaltbar für Courtois zum 2:4 in die Maschen (61.).

Mehr sollte von den Andalusiern aber nicht kommen. Stattdessen hatte der Underdog hinten raus Glück, nicht unterzugehen. Benzema scheiterte am Pfosten (86.), Asensio ließ erst denselben beben (90.) und hämmerte die Kugel schließlich mit dem Abpfiff an die Oberkante der Latte (90.+4).

Für die Madrilenen geht es vor dem Finale in der Copa del Rey gegen Osasuna am Samstag (22 Uhr) zuvor noch am Dienstag (22 Uhr) zur Generalprobe nach San Sebastian. Almeria empfängt ebenfalls am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) Tabellenschlusslicht Elche.