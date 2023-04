Atletico: Erst eiskalt, dann fahrig - und am Ende ein Kantersieg

Atletico wurde seiner Favoritenrolle bei Valladolid gerecht und siegte dank eiskalter Chancenverwertung verdient mit 5:2. Zwischenzeitlich wackelte die Simeone-Elf allerdings gehörig.

Masip taucht am Ball vorbei und Gimenez köpft das 2:0 für Atletico. AFP via Getty Images

Durch den 1:0-Heimsieg von Espanyol am Sonntagnachmittag gegen Getafe musste Valladolid verstärkt den Blick nach hinten richten, denn für den Aufsteiger waren es nur vier Zähler bis zum ersten Abstiegsplatz. Der Tabellendritte Atletico indes hatte vor dem Anpfiff die Qualifikation für die Champions-League-Plätze mit zehn Punkten Vorsprung vor Platz fünf ziemlich sicher.

Valladolid-Keeper Masip hilft Atletico zweimal

Die Partie begann schleppend, Highlights waren erst mal Mangelware. Als das Duell Fahrt aufnahm, waren es ausnahmslos die Colchoneros, die für gelungene Aktionen sorgten - und dabei von Valladolid-Keeper Masip tatkräftig unterstützt wurden. Erst machte er bei Molinas 1:0 das kurze Eck auf, das der Atletico-Profi zielsicher ansteuerte. Und dann verschätzte sich der Schlussmann bei einem Griezmann-Freistoß kolossal, sodass Gimenez problemlos zum 2:0 einnicken konnte.

Die beiden Gegentreffer (20., 24.) zeigten Wirkung und auch die nächste Chance verwertete Atletico: Nach einem Doppelpass zwischen Morata und Griezmann verwandelte der Mittelstürmer locker zum 3:0. Die Partie schien entschieden, doch noch vor der Halbzeitpause streckte Hermoso Valladolids Stürmer Plata mit einem Ellenbogencheck nieder - den fälligen Elfmeter versenkte Larin sicher zum 1:3-Halbzeitstand und ließ die Hausherren Hoffnung schöpfen.

Der zweite Durchgang brauchte ebenfalls einige Minuten, um in Fahrt zu kommen. Zwar hatte Atletico den ersten Abschluss durch Griezmanns Seitfallzieher, doch dann bäumte sich Valladolid auf. Erst wurde ein Tor wegen Abseits aberkannt, dann köpfte Joker Escudero eine Flanke sehenswert in den Knick zum 2:3. Atletico wackelte nun bedenklich, in der Abwehr mussten die Colchoneros mehrmals zittern -und ihr Trainer Simeone turnte gewohnt hektisch an der Seitenlinie - und bisweilen auf dem Spielfeld - auf und ab.

Ein Eigentor und ein Joker beruhigen Simeones Nerven

Seine Nerven wurden dann rechtzeitig beruhigt. Sein Joker Correa passte in der Schlussphase in die Mitte des Strafraums, wo Innenverteidiger Joaquin versuchte seine Beine zu sortieren, bei der Rettungsaktion aber unglücklich zum 2:4 ins eigen Tor traf. Damit war der Mut der Hausherren gebrochen, die in der Nachspielzeit auch noch ins offene Messer liefen. Joker Depay bekam die Kugel nach der Mittellinie von Griezmann zugespielt, der Niederländer tänzelte dann noch drei Gegenspieler aus und versenkte die Kugel mit links vom Fünfer im langen Eck zum 5:2-Endstand.

Ein Ergebnis, das sicherlich zu hoch ausfiel, aber andererseits zeigte, was den Unterschied ausmachte. Atletico schoss neunmal aufs Tor und jubelte fünfmal, Valladolid verzeichnete 19 Versuche auf den Kasten von Keeper Grbic und war nur zweimal erfolgreich.