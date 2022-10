RB-Premiere für Nyland - Rose äußert sich zu Gerüchten um Schröder

Bei RB Leipzig wird am Samstag der dritte Torwart in dieser Bundesliga-Saison zwischen den Pfosten stehen. Vor dem Leverkusen-Spiel waren aber auch Gerüchte um Rouven Schröder Thema.

RB Leipzig muss im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bayer 04 Leverkusen auf Janis Blaswich verzichten. Der Vertreter des verletzten Stammkeepers Peter Gulacsi (Kreuzbandriss) laboriert an Wadenproblemen, weshalb der erst vor drei Wochen verpflichtete Örjan Nyland zu seiner Premiere im RB-Trikot kommen wird.

"Er ist ein sehr entspannter, motivierter Junge, der eine gewisse Erfahrung mitbringt", urteilte Trainer Marco Rose über den 32-jährigen Norweger, dessen Verpflichtung nach der Transferperiode möglich war, da er vereinslos war. "Er macht einen guten Eindruck, ich habe volles Vertrauen in ihn", fügte Rose an. Allerdings hat Nyland mehr als fünf Monate kein Pflichtspiel bestritten, zuletzt stand er am 7. Mai bei der 0:1-Niederlage seines damaligen Klubs FC Reading gegen Luton Town zwischen den Pfosten.

Wir wollen keine längere Auszeit riskieren. Marco Rose über Janis Blaswich

Die Pause für Blaswich ist laut Rose in erster Linie eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf das entscheidende Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch in Warschau gegen Schachtar Donezk. "Wenn wir es erzwingen wollten, würde es möglicherweise auch gehen. Aber wir wollen keine längere Auszeit riskieren", so der Coach. Da Nyland für die Gruppenphase in der Champions League nicht spielberechtigt ist, müssten die Leipziger bei einem Ausfall Blaswichs mit dem 18-jährigen Jonas Nickisch und dem erst 16 Jahre jungen Timo Schlieck als Backup in Warschau antreten.

Rose: "Das war schön, cool und wichtig"

Ins Spiel gegen Leverkusen gehen die Leipziger mit dem Rückenwind aus dem 3:2-Achtungserfolg gegen Real Madrid. "Das war schön, cool und wichtig. In der intensiven Phase hilft uns jedes Ergebnis, aber Haken dran und jetzt geht's weiter", sagte Rose, wohlwissend, dass sich RB nach dem verkorksten Saisonstart und dem dürftigen 3:3 vor einer Woche in Augsburg keine weiteren Rückschläge erlauben sollte. "Wir wissen, dass wir in der Bundesliga immer noch ein Stück hinterherrennen und ein paar Dinge aufarbeiten müssen. Im Moment fühlen wir uns gut und bereit, und wir werden versuchen, unser Heimspiel mit viel Energie zu gewinnen", so der Coach.

Da machen wir uns alle Hoffnung, ihn mit nach Katar schicken zu können. Marco Rose über Lukas Klostermann

Nicht mitwirken können neben Gulacsi und Blaswich auch die Langzeit-Verletzten Konrad Laimer und Lukas Klostermann. Während Laimers Rückkehr vor der WM-Pause nicht in Sicht ist, absolviert Klostermann bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings. Der Verteidiger, den eine Syndesmose-Verletzung ausgebremst hatte, liegt laut Rose voll im Plan und soll rechtzeitig vor der WM wieder spielfähig sein. "Da machen wir uns alle Hoffnung, ihn mit nach Katar schicken zu können", sagte Rose. Der Kontakt mit Hansi Flick sei "sehr eng", der Bundestrainer erkundige sich "in regelmäßigen Abständen" nach dem Befinden des Nationalspielers: "Das freut Klosti natürlich und motiviert ihn."

Raum steht auf der Kippe

Wieder im RB-Kader steht am Samstag Marcel Halstenberg, nach seinem grippalen Infekt dürfte er aber noch kein Kandidat für die Startelf sein. Auf der Kippe steht zudem David Raum, den Rose gegen Real nach 69. Minuten entkräftet ausgewechselt hatte. Grundsätzlich sei er mit der Entwicklung des aus Hoffenheim verpflichteten Linksverteidigers zufrieden, betonte Rose: "Er hat gegen Real Madrid ein sehr gutes Spiel gemacht, dementsprechend stehe ich voll hinter David."

Zurückhaltend äußerte sich Rose über das von der "Bild"-Zeitung verbreitete Gerücht, wonach Rouven Schröder nach seinem Abschied beim FC Schalke 04 ein Kandidat in Leipzig für den Posten des Sportdirektors als rechte Hand des künftigen Sportvorstandes Max Eberl sei. "Ich weiß von dem Thema, aber überall ist ein Fragezeichen dahinter. Es ist Spekulation", sagte Rose zu dieser Personalie, betonte allerdings im gleichen Atemzug seine Wertschätzung für Schröder: "Rouven ist ein guter Typ und absoluter Fachmann."