RB Leipzig verstärkt Torhüter-Team mit Zingerle

RB Leipzig hat Leopold Zingerle unter Vertrag genommen. Der Torhüter kommt von Zweitligist SC Paderborn.

Schon vor einigen Wochen war das Leipziger Interesse an Paderborns Torhüter Leopold Zingerle bekannt geworden. Am Mittwoch bestätigte der Pokalsieger die Verpflichtung des 29-Jährigen. "Leo ist ein Torwart mit reichlich Erst- und Zweitliga-Erfahrung, der ein starkes Positionsspiel mitbringt. Er ist sehr beweglich und mit beiden Füßen sehr variabel im Spielaufbau. Mit seiner ausgeglichenen und positiven Art passt er hervorragend in unsere Mannschaft", sagt Sport-Geschäftsführer Max Eberl in einer Mitteilung.

In allen drei Profiligen für Paderborn auf dem Rasen

Zingerle hat in den vergangenen zwei Spielzeiten nur vier Punktspiele für den SCP bestritten, nachdem er seinen Stammplatz an Jannik Huth verloren hatte. In der vergangenen Rückrunde stand er gar nicht mehr im Kader. Der gebürtige Münchner, der beim FC Bayern ausgebildet worden ist, absolvierte für Fürth und Paderborn 71 Zweitliga-Partien. Im Trikot des SCP spielte er außerdem 28-mal in der Bundesliga. Hinzu kommen 56 Drittliga-Einsätze für Magdeburg und die Ostwestfalen.

In Leipzig soll Zingerle hinter Kapitän Peter Gulacsi und Janis Blaswich die Nummer drei werden. Der norwegische Nationaltorhüter Örjan Nyland wird den Klub wieder verlassen. "Ich bin sehr glücklich über den Schritt zu RB Leipzig. Das Niveau im Torhüter-Team ist wie im gesamten Kader sehr hoch", sagt Zingerle.