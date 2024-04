RB-Leipzig im Sommer auf USA-Tour - Testspiel gegen Aston Villa

RB Leipzig verbindet in diesem Sommer erstmals in seiner 15-jährigen Vereinsgeschichte die Saisonvorbereitung mit einer Marketingreise. Der Bundesliga-Vierte reist vom 28. Juli bis 4. August in die USA.

Wiedersehen in New York: Emil Forsberg wechselte im Winter aus Leipzig in die USA. IMAGO/USA TODAY Network

Dort werden die Leipziger ihr Basiscamp in der Akademie des Schwesterklubs New York Red Bulls in Whippany (New Jersey) beziehen. "Wir haben uns mit den USA für einen zentralen Zielmarkt unseres Klubs entschieden. Das ist ein wichtiger Schritt für uns, aber auch für die Bundesliga, die in den USA zu Recht einen besonderen Ruf genießt", betont Geschäftsführer Johann Plenge: "Dabei werden wir die gute und besondere Verbindung nach New York für uns nutzen und auch in den kommenden Jahren nachhaltig stärken."

Fest vereinbart ist ein Testspiel am 31. Juli (20 Uhr Ortszeit) gegen Aston Villa in der Red Bull Arena in Harrison (New Jersey). Der siebenfache englische Meister um die Ex-Leverkusener Leon Bailey und Moussa Diaby liegt derzeit auf Rang vier der Premier League. Ein zweites Testspiel wird für den 3. August an der US-Ostküste geplant. Gegner und Austragungsort stehen noch nicht fest.

Wiedersehen mit Forsberg

"Unser Trainerteam und unsere Spieler können sich auf ein hochprofessionelles Trainingslager mit zwei Testspielen gegen ambitionierte Gegner freuen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder und ergänzte: "Wir schaffen mit der Reise in die USA auch bei uns im Team viele neue Eindrücke und freuen uns auf den Austausch mit den Verantwortlichen in New York und der MLS."

Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Emil Forsberg, der nach neun Jahren in Leipzig im Winter nach New York wechselte, wo Sandro Schwarz als Trainer und Jochen Schneider als Head of Sports die Geschicke des Klubs leiten.

Zwischen den Standorten Leipzig und New York wurden in den vergangenen Jahren auf zahlreichen Ebenen Verbindungen geknüpft. Tyler Adams war 2019 der erste Transfer eines Profis aus New York nach Leipzig, der US-Nationalspieler bestritt 103 Pflichtspiele für RB. Der 2022 transferierte Caden Clark konnte sich hingegen in Leipzig nicht durchsetzen.