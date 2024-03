Auch Barca, ManCity und Co. planen große USA-Tournee im Sommer

Mehrere europäische Topklubs haben am Dienstagnachmittag bekanntgegeben, in der Sommervorbereitung in die USA zu reisen. Dort kommt es zu diversen hochklassig klingenden Testspielen - unter anderem dem Clasico.

Testspiele in den USA kennt er schon: Pep Guardiola, hier 2022 in Texas. AFP via Getty Images

Die Testspielzeit der großen europäischen Klubs im Sommer wird sich bei den eigenen Fans voraussichtlich in der Nacht abspielen. Denn wie der FC Barcelona, Manchester City und weitere Vereine am Dienstag vermeldeten, haben sie für Ende Juli und Anfang August diverse Testpartien in den USA ausgemacht.

Los geht es am 23. Juli im Kenan Stadium, Chapel Hill, mit der Partie der Citizens gegen Celtic Glasgow, vier Tage später wartet im Yankee Stadium zu New York Milan auf die Guardiola-Elf. In der Folge wird es noch einmal hochkarätiger - in den Staaten verstreut. So kommt es beispielsweise am 3. August in New Jersey zum Clasico zwischen Barca und Real Madrid. Am gleichen Tag trifft ManCity im 100.000 Zuschauer fassenden Ohio Stadium auf den FC Chelsea.

Zum Thema Internationale Testspiele im Sommer 2024

Der FC Barcelona teilte mit, dass man sich nach der Westküsten-Tour im vergangenen Sommer diesmal auf die Ostküste konzentriere. Organisiert wird der Testspiel-Marathon vom Veranstalter FC Series.

Schon länger bekannt: Parallel bereiten sich auch der FC Liverpool, Manchester United und der FC Arsenal in den Staaten auf die neue Saison vor - und testen untereinander in Los Angeles, Philadelphia und Columbia.