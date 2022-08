Raum-Vakuum gefüllt: Leipzigs Angelino wechselt zur TSG Hoffenheim

RB-Linksverteidiger Angelino wechselt innerhalb der Bundesliga. Der Spanier ersetzt bei der TSG Hoffenheim - zumindest vorübergehend - den Neu-Leipziger David Raum.

Der 25-Jährige war seit Ende Januar 2020 bei den Sachsen - zunächst auf Leihbasis von Manchester City, ab Februar 2021 als festverpflichteter Bestandteil des RB-Kaders und ausgestattet mit einem Vertrag bis 2025. Nun zieht es ihn, erneut für ein Jahr auf Leihbasis, zu Ligakonkurrent Hoffenheim.

"Dass sich ein Spieler dieser Kategorie bewusst und mit voller Überzeugung für die TSG entscheidet, obwohl er sich in seiner aktuellen Situation eigentlich Liga und Klubkategorie aussuchen kann, ist schon etwas Besonderes und zeigt, was für einen Stellenwert wir uns mittlerweile erarbeitet haben", wird TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen, in der Pressemeldung zitiert.

RB verliert viele Scorerpunkte

Mit dem Abschied gen Sinsheim macht Angelino bei den Leipzigern die Stelle endgültig frei, die David Raum bereits einnimmt. Die linke Bahn ist die Heimat der beiden Linksfüßer, beide verfügen über einen extrem starken linken Fuß und viel Vorwärtsdrang - wobei der deutsche Nationalspieler gegenüber dem ehemaligen spanischen U-21-Nationalspieler die defensive Absicherung etwas mehr im Blick hat.

Angelino, der bei der TSG die Rückennummer 11 tragen wird, hat für die Leipziger 100 Pflichtspiele absolviert, dabei zwölf Tore geschossen und 29 weitere Treffer vorbereitet. Folglich verliert RB nicht gerade wenige Scorerpunkte.

Siebte Profistation für Angelino

Für Angelino ist es die siebte Station in seiner Karriere, die in der Jugend bei Deportivo La Coruna begonnen hatte und mit 15 Jahren schon den Wechsel zu Manchester City bereithielt. Noch vor seinem 18. Lebensjahr wurde er von Citizens zum New York City FC verliehen, wo er in der MLS debütierte. Über RCD Mallorca und die beiden niederländischen Klubs NAC Breda und PSV Eindhoven sowie einem weiteren Intermezzo in Manchester landete Angelino schließlich in der Bundesliga.

In Leipzig avancierte er zum Stammspieler, sofern er fit war. Nun zieht es ihn weiter ihn den Kraichgau, wo ihm nach drei Spielzeiten mit RB in der europäischen Königsklasse die nationalen Wettbewerbe als Bühne ausreichen müssen.