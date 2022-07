Für 26 Millionen Euro: Begehrter Raum wechselt zu RB Leipzig

Nicht Borussia Dortmund, nicht Bayern München: Mit David Raum (24) wechselt einer der begehrtesten deutschen Nationalspieler zu Pokalsieger RB Leipzig.

Am Samstag wähnte Oliver Mintzlaff "das Ziel vor Augen", am Sonntagmorgen war es erreicht und alle Papiere unterzeichnet. Nationalspieler David Raum wechselt von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig. Die Sachsen zahlen für den 24-jährigen Linksverteidiger, der einen Vertrag bis 2027 unterschrieb, eine Sockelablöse von 26 Millionen Euro, weitere zwei Millionen Euro sind durch Bonus-Zahlungen drin. Das ist in der Summe zwar weniger als die für den nächsten Sommer festgeschriebene Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro, aber für die Hoffenheimer ein überaus lukratives Geschäft.

Raum war im Vorjahr ablösefrei aus Fürth gekommen. In Leipzig wird er sich gehaltsmäßig enorm verbessern und mit einem Grundgehalt von kolportierten sieben bis acht Millionen Euro zu einem Top-Verdiener im RB-Kader aufsteigen.

Die Gespräche mit Trainer Domenico Tedesco, der sportlichen Führung und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff haben mich schnell überzeugt, dass der Schritt nach Leipzig der absolut richtige für mich ist. David Raum

"Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zu RB Leipzig. Der Verein hat sich intensiv um mich bemüht und die Gespräche mit Trainer Domenico Tedesco, der sportlichen Führung und Geschäftsführer Oliver Mintzlaff haben mich schnell überzeugt, dass der Schritt nach Leipzig der absolut richtige für mich ist", wird Raum, der bei Leipzig die Nummer 22 erhält, in einer von RB verbreiteten Erklärung zitiert.

"Wir freuen uns sehr, dass wir David Raum trotz großer namhafter Konkurrenz verpflichten konnten. David hat sich trotz einiger anderer Angebote für RB Leipzig entschieden. Das unterstreicht zum einen, wie sehr sich David mit unserem Weg identifiziert und zum anderen, welche Ansprüche und Ziele wir verfolgen", so Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport bei RB.

Durch seine konstant starken Leistungen in der Bundesliga (32 Spiele, kicker-Notenschnitt 3,14) sowie in der Nationalmannschaft hatte Raum in den vergangenen Monaten Begehrlichkeiten geweckt. Die Hoffenheimer verlängerten den Vertrag mit dem Linksfuß im Januar vorzeitig bis 30. Juni 2026, dieser sprach bei der Unterzeichnung von einem "surrealen Jahr".

Physische Präsenz wie bei Schlager

Mit der Verpflichtung von Raum will Leipzig, wie schon zuvor mit dem Kauf des österreichischen Mittelfeldspielers Xaver Schlager vom VfL Wolfsburg, mehr Mentalität und physische Präsenz auf den Platz bringen. Dies war in der Saison-Analyse von Trainer Domenico Tedesco als ein zentrales Problem ausgemacht worden.

Raum soll den Platz des fußballerisch sehr gut ausgebildeten, aber menschlich nicht gerade pflegeleichten Angelino einnehmen. Der Spanier war nach Angaben von Tedesco für das Supercup-Spiel am Samstag gegen den FC Bayern freigestellt worden, "weil er seine Zukunft klärte". Diese könnte nach wie vor in Hoffenheim liegen.

Keine zeitnahe Entscheidung bei Angelino

Die TSG ist an einer Ausleihe des noch bis 2025 an RB gebundenen Spielers interessiert. Angelino hatte sich die 3:5-Niederlage gegen den FC Bayern in zivilen Klamotten in der Red Bull Arena angeschaut und danach mit Mintzlaff gesprochen. Allerdings gibt es für den bei Manchester City ausgeliehenen Spanier auch einen Markt in der Premier League. Eine zeitnahe Entscheidung über Angelinos Zukunft ist daher aktuell nicht in Sicht.