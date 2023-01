Raum meldet sich zurück - Orbans "breite Brust"

RB Leipzig kann im Topspiel zum Bundesliga-Neustart gegen den FC Bayern München wohl wieder auf David Raum setzen. Sicher mit dabei: Willi Orban. Und der blickt optimistisch auf die Partie gegen den Rekordmeister.

Linksverteidiger David Raum hat nach überstandener Knöchelverletzung das Training wieder aufgenommen und steht somit gegen den Rekordmeister zur Verfügung. Ob Raum, der sich die Blessur kurz vor Weihnachten im Urlaub auf den Malediven zugezogen hatte, gegen die Münchner zum Kader gehören wird, ist aber noch offen. Wenig wahrscheinlich ist, dass der Nationalspieler (15 Einsätze bislang) und EM-Teilnehmer gegen die Bayern in der Startelf steht.

Linker Verteidiger wird wohl Marcel Halstenberg spielen, zumindest stand der 31-Jährige im letzten Test am vergangenen Samstag gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav (4:0) in der Startelf. Ein Kandidat für die Position links in der Viererkette wäre auch Abdou Diallo. Doch der von Paris St. Germain ausgeliehene, ehemalige Mainzer und Dortmunder (insgesamt 68 Pflichtspiele für beide Klubs zwischen 2017 und 2019) laboriert noch an leichten Knieproblemen, die aus der Partie gegen Boleslav herrühren.

Gesetzt ist dagegen für das Spiel gegen die Münchner Willi Orban. "Man darf schon davon ausgehen, dass Willi Orban gegen die Bayern anfängt", sagte RB-Coach Marco Rose jüngst über seinen Abwehrchef. Der 30-Jährige ist einer von vier Akteuren im Leipziger Kader, die in allen 23 Pflichtspielen des ersten Saisonabschnitts auf dem Rasen standen. Orban ist der einzige Akteur wiederum, der jedes Mal in der Startelf stand.

Orban: "Schnell wieder an unser Top-Level kommen"

Der Routinier sieht sein Team für die zweite Saisonhälfte denn auch gut vorbereitet. "Mit breiter Brust" starte RB in die Partie gegen Bayern sowie die folgenden Spiele, so Orban, gleichzeitig müsse man schauen, "dass wir schnell wieder an unser Top-Level kommen".

Dass Leipzig gegen die Bayern mit einem Erfolg den Abstand zum Rekordmeister auf drei Punkte reduzieren und das Meisterschaftsrennen wieder spannend machen kann, dessen ist sich der ungarische Nationalspieler (37 Einsätze bislang) bewusst, sagt aber: "Damit beschäftigen wir uns nicht, wir haben erstmal unsere Aufgabe zu erledigen und Konstanz in unser Spiel reinzubringen." Der 1,86 Meter große und 87 Kilo schwere Verteidiger betont jedoch: "Klar wollen wir als Mannschaft jedes Spiel gewinnen."