Rapp: "Wir wollen niemanden kopieren, wir machen unser Ding"

Holstein Kiel empfängt am Samstag (13 Uhr) vor ausverkauftem Haus den Hamburger SV. Ein Gegner, der den Störchen in der Vergangenheit meist gut gelegen hat.

Kiel erlebte in den letzten Partien eine Ergebnisdelle und vor dem jüngsten 1:1 in Osnabrück Heimniederlagen gegen den Club in der Liga (0:2) sowie im Pokal gegen Magdeburg (3:4 i. E.). Am Selbstbewusstsein habe dies aber nicht genagt, meinte Marcel Rapp auf der Pressekonferenz der Störche am Donnerstag, vor allem im Pokal hätten Ergebnis und Leistung nicht zusammengepasst.

Johanssons Mitwirken fraglich

Deshalb geht der KSV-Coach auch optimistisch in die "spannende und schwere Aufgabe" gegen den HSV, auch weil man in der Vergangenheit gegen die Hanseaten bewiesen habe, "dass wir Topleistungen abrufen können". Eine Topleistung werde auch nötig sein, um die Punkte zu behalten, sagte der 44-Jährige. Rapp, der noch um den angeschlagenen Carl Johansson bangt, hofft dabei auch auf die Unterstützung der Fans, gleichwohl er seine Schützlinge in "Vorleistung" sieht und man dafür sorgen müsse, dass der Funke vom Platz auf das Publikum überspringe.

Wir waren in jedem Spiel auf Augenhöhe. Marcel Rapp

Gegen den HSV hat Holstein eine gute Bilanz. In zehn Zweitliga-Vergleichen gewann die KSV dreimal - die ersten beiden Siege feierte übrigens sein Gegenüber Tim Walter als damaliger Kieler Trainer - bei sechs Remis und einer Niederlage. Die datiert aus der letzten Saison, wo sich die Störche trotz eines "richtig guten Spiels" mit 2:3 hatten beugen müssen. Seit 2021 ist Rapp Kieler Coach, und "wir waren in jedem Spiel auf Augenhöhe", erinnert sich der Ex-Profi. Ist das ein psychologischer Vorteil? "Die Jungs haben es im Hinterkopf, dass sie immer gute Spiele gemacht haben."

Dass der HSV in der Fremde in dieser Spielzeit schon oft Federn gelassen hat, weiß Rapp natürlich. Vor allem bei den drei Aufsteigern haben die Hamburger mit nur einem Punkt (1:1 beim SV Wehen Wiesbaden) schlecht ausgesehen. Ob man sich da in der Analyse etwas abschauen könne? "Jedes Spiel ist unterschiedlich. Wir machen unser Ding - wir wollen die Aufsteiger nicht kopieren, sondern haben eigene Stärken, die wir einbringen wollen." Wichtig sei vor allem, das Spiel "mit Konsequenz und Überzeugung anzugehen".