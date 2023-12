Quindt verlässt Würzburg wieder

Torwart Norman Quindt (27), der im Sommer vom TSV Havelse an den Main gewechselt war, verlässt die Würzburger Kickers wieder. Der Schlussmann, dessen Vertrag bis einschließlich Juni 2024 gelaufen wäre, bestritt für die Unterfranken lediglich einen Einsatz in der Regionalliga Bayern. "Die Torwartposition ist sehr speziell und wir können nachvollziehen, dass jeder Torwart auf höchstem Niveau spielen möchte. Gemeinsam haben wir entschieden, den Vertrag in beiderseitigem Einverständnis aufzulösen“, so Sportdirektor Sebastian Neumann.