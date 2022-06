"Qualität, Flexibilität und Geschwindigkeit": Magdeburg holt El Hankouri

Der 1. FC Magdeburg hat einen neuen Außenspieler verpflichtet: Mohammed El Hankouri verlässt den FC Groningen und schließt sich dem Zweitligaaufsteiger an.

Nach mehreren Stationen in den Niederlanden wagt El Hankouri seinen ersten Schritt raus aus der Heimat und wird zukünftig in der 2. Bundesliga für Magdeburg auflaufen. Der 24-Jährige schaffte 2016 den Sprung aus dem Jugendbereich in die erste Mannschaft von Feyenoord Rotterdam und gewann in der selben Spielzeit auch die niederländische Meisterschaft. Danach folgten Leihen zu Willem II Tilburg und nach Groningen, wo er im Sommer 2019 fest verpflichtet wurde.

FCM-Geschäftsführer Otmar Schork stellt den Neuzugang auf der vereinseigenen Website so vor: "Trotz seiner jungen Jahre ist Mo ein erfahrener Spieler, der seine Tauglichkeit über einige Jahre in der ersten niederländischen Liga unter Beweis gestellt hat. Seine spielerische Qualität, Flexibilität und Geschwindigkeit werden uns in der 2. Bundesliga weiterhelfen."

In insgesamt 127 Partien in der Eredivisie gelangen El Hankouri fünf Tore und 13 Vorlagen. Zudem lief er jeweils einmal für die U-20-Nationalmannschaften von Marokko und der Niederlande auf, eher er sich endgültig für Marokko entschied und zwei Partien für die U 23 absolvierte.