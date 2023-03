Pyro-Einsatz im Derby: Hohe Geldstrafe für Union Berlin

Union Berlin wurde vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe in Höhe von 73.000 Euro belegt. Grund sind Verfehlungen der Fans im Stadtderby.

Wie das DFB-Sportgericht am Donnerstag mitgeteilt hat, wurde Union Berlin "im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 73.000 Euro belegt". Davon könne der Verein bis zu 24.300 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. September 2023 nachzuweisen wäre.

Im dritten Spiel nach der WM-Pause brannten die Union-Fans im Derby bei Hertha BSC (2:0) "mindestens 73 pyrotechnische Gegenstände" ab, wie der DFB mitteilte. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.