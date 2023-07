"Provinzial" steigt als Partner bei Düsseldorfs "Fortuna für alle" aus

Noch bevor die neue Saison beginnt, in der Fortuna Düsseldorf erstmals freien Eintritt zu ausgewählten Spielen anbietet, zieht sich ein Partner zumindest teilweise zurück. Wie die "Rheinische Post" berichtete, wird der Versicherer "Provinzial" sich nicht in der ursprünglich zugesagten Form an der Aktion "Fortuna für alle" beteiligen. kicker-Recherchen bekräftigen das.

Der Versicherer "Provinzial" zieht sich aus Fortuna Düsseldorfs Ticket-Projekt "Fortuna für alle" zurück. IMAGO/Nordphoto