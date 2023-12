Mesliers Tätlichkeit verändert die Statik: Leeds patzt am Boxing Day

Leeds United ist am Boxing Day auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeschleudert worden: Das Team von Trainer Daniel Farke unterlag bei Preston North End mit 1:2. Ein Platzverweis für Leeds-Keeper Meslier spielte den Hausherren dabei in die Karten.

Mit einer viel breiteren Brust hätte Leeds United eigentlich gar nicht ins Deepdale nach Preston reisen können. Der Championship-Dritte hatte schließlich Ipswich Town, der großen Überraschungsmannschaft in Englands Unterhaus, am Tag vor Weihnachten eine regelrechte Lehrstunde erteilt. Kein Wunder also, dass Daniel Farke nach dem verdienten 4:0 am vergangenen Samstag keine Änderung an seiner Startelf vornahm.

In der ersten Hälfte war es allerdings eine träge Vorstellung der Whites, die nichts mit dem zu tun hatte, was Farkes Elf noch gegen die "Tractor Boys" abgerissen hatte. Den gefährlichsten Schuss gab gar Prestons Millar ab, der im zweiten Durchgang dann die Hauptrolle dieser Partie einnehmen sollte.

Leeds bäumt sich auf - und trifft vom Punkt

Acht Minuten nach dem Seitenwechsel bekam die Partie eine ganz neue Dynamik, weil eine plötzliche Rote Karte die Statik des Spiels veränderte: Nach einem hohen abgefangenen Ball rempelte Leeds-Keeper Meslier erst den zuvor ihn anrempelnden Whiteman weg und wischte - wohl unabsichtlich - dem sich einmischenden Osmajic durchs Gesicht. Der 23-jährige Franzose, der in dieser Saison noch keine einzige Ligaminute verpasst und bei 24 Einsätzen seinen Kasten neunmal sauber gehalten hatte, konnte den Sekunden später gezückten Platzverweis kaum fassen (53.).

In der Folge drückte Preston den Gegner in Überzahl tief in dessen Hälfte - und ging nur vier Minuten nach Mesliers Abgang in Führung: Die maßgeschneiderte Flanke von Millar fand Brownes Kopf, der den Ball ins linke untere Eck setzte (57.). Farke reagierte mit einem Dreierwechsel, holte unter anderem auch den gegen Ipswich Town noch alles überragenden Summerville vom Feld.

Und tatsächlich zeigte Leeds eine Reaktion, bäumte sich in Unterzahl auf und hätte eine Viertelstunde vor Schluss beinahe ausgeglichen. Rutters abgefälschter Schuss von der Strafraumkante rauschte aber rechts vorbei (75.). Sieben Minuten später gab es dann aber Elfmeter für die Whites, weil James bei seinem Dribbling in den Sechzehner von McCann gelegt wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Struijk eiskalt (83.).

Millars sehenswerter Schlusspunkt

Preston war nun gefordert - und Millar lieferte. Der 24-jährige Kanadier, der die Führung noch vorbereitet hatte, setzte auf links zum Dribbling an, zog an zwei Gegnern vorbei und den Ball dann ins rechte obere Eck (89.). Leeds war kurz geschockt und konnte auch in der knapp zehnminütigen Nachspielzeit keine Antwort mehr darauf finden.

Der Wert des Heimsieges gegen Ipswich Town wurde in jedem Fall geschmälert, doch bereits am Freitag (21.15 Uhr) wartet das nächste Auswärtsspiel bei West Bromwich Albion. Preston freut sich am gleichen Tag (20.45 Uhr) auf das Heimspiel gegen Sheffield Wednesday.