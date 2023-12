Summerville entzückt nicht nur Farke: Leeds zerlegt Ipswich Town in seine Einzelteile

Im Spitzenspiel der Championship hat Leeds United der Überraschungsmannschaft der Saison eine regelrechte Abreibung verpasst. Mit dem 0:4 war Ipswich Town an der Elland Road noch richtig gut bedient.

Für den Tag vor Weihnachten hatten sich die Spielplanmacher in England etwas Besonderes einfallen lassen: Premier-League-Absteiger Leeds United empfing mit Ipswich Town keinen gewöhnlichen Championship-Aufsteiger. Nie hatte ein Liga-Neuling zu diesem Zeitpunkt derart erfolgreich gepunktet. Die "Tractor Boys" standen vor der Partie zehn Punkte vor "Verfolger" Leeds, der allerdings am frühen Samstagnachmittag ein Ausrufezeichen setzen sollte.

Während Daniel Farke die gleiche Elf wie beim 1:1 gegen Coventry City aufs Feld schickte, beorderte Gäste-Trainer Kieran McKenna im Vergleich zum 2:2 im East Anglian Derby gegen Norwich City einzig Tuanzebe für Woolfenden in die Innenverteidigung. Vom Start weg waren die Whites die klar bessere Mannschaft - und bestraften die traditionelle Schlafmützigkeit der Gäste eiskalt.

Nach acht Minuten führte ein Summerville-Eckball zur Führung der Hausherren, Kapitän Struijk drückte den Ball nach einer Parade von Hladky gar über die Linie. Bereits zum zehnten Mal in dieser Saison hatte sich Ipswich Town in den ersten zehn Minuten ein Gegentor eingefangen.

Davis' rabenschwarze Rückkehr an die Elland Road

Dass kein Team im englischen Unterhaus mehr Punkte nach Rückstand geholt hatte als das Team von McKenna, half am Samstag recht wenig. Summerville spielte die Gäste im ersten Abschnitt regelmäßig schwindelig.

So auch in Minute 26, als der Niederländer zwei Gegenspieler stehen ließ und mit seiner scharfen Hereingabe Davis fand. Vom rechten Schienbein des ehemaligen Leeds-Verteidigers sprang der Ball zum 2:0 ins Tor. Im Gegenzug hatte Chaplin den Anschlusstreffer auf dem Fuß, traf per Dropkick aber nur den Pfosten (27.).

Kurz vor der Pause rückte wieder der alles überragende Summerville in den Fokus. Der Niederländer überrannte seine Gegenspieler und wurde im Strafraum von Unglücksrabe Davis gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Summerville überzeugend ins linke obere Eck - sein elfter Saisontreffer war gleichzeitig der 3:0-Pausenstand (45.).

Nach dem Seitenwechsel kam von Ipswich Town nicht viel mehr. Stattdessen krachte Piroes Schuss aus spitzem Winkel bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff an den Querbalken (48.). Vier Zeigerumdrehungen später durfte der Niederländer jubeln - mit der Pike hatte er den Ball im linken unteren Eck versenkt (52.).

Bärenstarker Rutter nur an die Latte

Die Partie war längst gelaufen, als McKenna mit einem Vierfach-Wechsel noch einmal alles probierte. Es ging aber auch in der Folge nur in eine Richtung. Der abgefälschte Schuss vom bärenstarken Rutter krachte nur an die Latte (71.). Am Ende blieb es beim hochverdienten und eigentlich noch zu niedrigen 4:0 für die Gastgeber.

Für zwei der drei Liganiederlagen der "Tractor Boys" ist damit Leeds United verantwortlich - das spektakuläre Hinspiel hatte Farkes Mannschaft bereits mit 4:3 an der Portman Road gewonnen. Und das Gegenteil eines Aufbaugegners wartet bereits: Am Boxing Day geht es zu Hause gegen Spitzenreiter Leicester City. Leeds will derweil den Druck auf Ipswich Town mit einem Auswärtssieg bei Preston North End hochhalten.