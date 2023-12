Ballack nur fast der Held - und ein neuer Rekord 2021: Die torreichsten Boxing-Day-Spiele

2007: FC Chelsea - Aston Villa 4:4

Doch in der Nachspielzeit - nie fielen in einem Boxing-Day-Spiel in der Geschichte der Premier League mehr Tore - gelang Gegner Aston Villa per Elfmeter noch das 4:4. Und auch im Champions-League-Finale am Saisonende sollten Ballack und Chelsea kein Glück haben. imago images/Mary Evans