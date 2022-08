Premiere für Heintz: Routinier bei den Oldies

Beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag trifft Bochums Trainer Thomas Reis einen langjährigen Weggefährten. Mit Freude hat der VfL-Coach die tollen Erfolge seines Trainer-Kollegen André Breitenreiter verfolgt.

Gemeinsam spielten beide in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft, nun stehen sie sich am Samstag in Sinsheim als Gegner an der Seitenlinie gegenüber. "André kenne ich schon sehr lange, ich habe seinen Weg auch immer genau verfolgt. Er hat sich als Trainer super entwickelt", findet Thomas Reis, "und zuletzt ja auch in Zürich große Erfolge gefeiert. Ich freue mich sehr darauf, ihn am Samstag zu sehen."

In der ersten Saison nach dem Aufstieg fuhr der VfL Bochum gegen Hoffenheim mit zwei Siegen die volle Punktzahl ein, diesmal wird die Aufgabe reichlich knifflig, nicht nur wegen der zahlreichen Ausfälle in der Defensive.

"Hoffenheim spielt sehr variabel mit vielen Positionswechseln. Wir müssen sehr gut verteidigen", vermutet Reis, "außerdem haben sie in Grischa Prömel einen tollen Spieler dazubekommen." Die glatte Niederlage in Mönchengladbach (1:3) fällt bei der Einschätzung des Gegners ohnehin aus der Wertung, so Reis, "dieses Spiel kann man nach dem frühen Platzverweis kaum bewerten."

Bessere Konzentration als zuletzt beim 1:2 gegen den FSV Mainz 05 erwartet er von seinen Spielern in den entscheidenden Szenen, dazu die übliche Leidenschaft und Maloche. Gut möglich, dass der VfL zum ersten Auswärtsspiel der neuen Saison mit deutlich mehr Bundesliga-Erfahrung in der Startelf antritt als zuvor. Neu-Erwerbung Dominique Heintz, am Donnerstag erstmals im Training an der Castroper Straße am Ball, hat in der Bundesliga schließlich schon viel erlebt und deutlich mehr Einsätze in der Bundesliga vorzuweisen als die bisherigen Bochumer "Spitzenreiter".

Simon Zoller, Kostas Stafylidis und Kevin Stöger waren bisher die Bochumer Profis mit der meisten Bundesliga-Erfahrung, sie alle aber liegen bisher zwischen 80 und 90 Bundesligaspielen. Innenverteidiger Heintz, beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, kennt die Bundesliga schon aus insgesamt 188 Einsätzen für den 1. FC Köln, den SC Freiburg und Union Berlin, wo er im vergangenen halben Jahr allerdings keine größere Rolle spielte.

Linksfüßer Heintz, der am Montag 29 wird, hebt übrigens noch ein wenig den Altersschnitt des ohnehin ältesten Bundesliga-Kaders. Aktuell stellt der VfL Bochum mit 27,8 Jahren im Schnitt das älteste Aufgebot, gefolgt von Union Berlin (26,9). Die jüngste Truppe bringt wie im Vorjahr der VfB Stuttgart mit 23,1 Jahren an den Start.

Das Alter spricht übrigens nicht dagegen, große Erfolge einzuheimsen. In der vorigen Saison stellte Union Berlin mit 28,6 Jahren im Durchschnitt den ältesten Bundesliga-Kader, Bochum folgte mit 28,1 - und spielte schließlich eine herausragende Bundesliga-Saison.