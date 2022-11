"Positiv bleiben": Maaßen und der FCA wollen in Berlin Sieglos-Serie beenden

Nur zwei Punkte aus den letzten sechs Spielen, dazu zwei Niederlagen hintereinander. Der FC Augsburg steht gegen Union Berlin vor einer schweren Aufgabe, darf sich aber über zwei Rückkehrer freuen.

"Positiv bleiben" ist das Motto, das FCA-Coach Enrico Maaßen vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin ausruft. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die lange Verletztenliste bei seiner Mannschaft immer weiter lichtet: Nachdem bereits Felix Uduokhai, der den Augsburgern aufgrund eines Syndesmoserisses seit dem 4. Spieltag fehlte, bei der 1:2-Niederlage in Stuttgart sein Comeback feierte, kehrte nun auch ein weiterer Innenverteidiger zurück in den Kader: Reece Oxford wurde beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt kurz vor Schluss eingewechselt.

Für den Engländer endet damit eine lange Leidenszeit: Eine Knieverletzung, die letztlich sogar operativ behandelt werden musste, setzte den 23-Jährigen ganze 14 Spiele außer Gefecht.

Ein weiterer Akteur, der gegen die Adler seine Rückkehr auf den Platz feiern konnte, ist Torhüter Rafal Gikiewicz. Der Pole verletzte sich am 8. Spieltag bei einem Zusammenprall mit Schalkes Stürmer Simon Terrodde am Oberschenkel und wurde in den folgenden Partien von Ersatztorwart Tomas Koubek ersetzt. Nach seinem Comeback deutete Gikiewicz an, dass er immer noch nicht komplett schmerzfrei spielen könnte - ein Einsatz am Mittwoch steht aber laut seinem Trainer nicht auf der Kippe: "Ich habe ihn am Sonntag gesprochen, da sah es gut aus. Ich gehe davon aus, dass er im Tor stehen kann", erklärte Maaßen auf der Pressekonferenz.

Maier und Pedersen wohl fit - Gruezo und Rexhbecaj zurück

Ebenfalls über leichte Schmerzen beklagten sich nach dem Frankfurt-Spiel Arne Maier und Mads Pedersen, deren Einsätzen am Mittwoch aber voraussichtlich ebenfalls nichts im Weg stehen wird: "Bei Maier müssen wir mal schauen, aber ich glaube schon, dass es möglich ist, dass er spielt. Mads Pedersen hatte ein bisschen Probleme mit der Oberschenkelrückseite, das ist ein Thema, was ihn schon länger begleitet, aber ich denke, auch er ist einsatzfähig."

Mit Carlos Gruezo und Elvis Rexhbecaj kehrt derweil die zuletzt präferierte Mittelfeld-Achse des FCA-Coaches zurück. Beide fehlten am vergangenen Spieltag gelb-gesperrt.

Ich glaube, der Weg ist absolut der Richtige. Enrico Maaßen zeigt sich trotz verspielter Führungen selbstsicher

Eine Sache, die beim Blick auf die letzten Spiele der Augsburger schnell auffällt, sind die frühen Führungstreffer der Fuggerstädter. Was sich erstmal positiv anhört, hat allerdings einen bitteren Beigeschmack: Der FCA verspielte in jeder der letzten fünf Partien eine 1:0-Führung - ein Kritikpunkt, den Enrico Maaßen und seine Mannschaft bekämpfen wollen: "Jetzt geht es darum, eine Führung auch mal länger zu halten oder das ein oder Tor nachzulegen. Ich glaube, der Weg ist absolut der Richtige."

Ein Tag länger Pause als "erwartbare" Unioner

Die Eisernen erwartet Maaßen als "sehr kompakten" Gegner mit ähnlicher Taktik wie in den erfolgreichen Vorwochen: "Ich glaube, es ist erwartbar, was auf uns zukommt, aber das weiß jeder andere Gegner auch, der gegen Union spielt, weil sie es Woche für Woche wirklich sehr ähnlich machen. Es ist trotzdem sehr schwierig, sie zu bespielen. Eine Mannschaft mit Top-Mentalität, die die Dinge wirklich eins zu eins umsetzt, die der Trainer ihnen vorgibt."

Ob sich der eine Tag mehr Pause, den der FCA im Vergleich zu den Unionern bei der Vorbereitung und Regeneration hatte, letztendlich auch auf dem Feld bemerkbar machen wird, wird man dann am Mittwochabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sehen.