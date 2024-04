Später Ausgleich, bessere Nerven: Milan zieht nach Elfmeterschießen ins Finale ein

Die AC Milan sah lange Zeit wie der sichere Verlierer aus. Ein Tor in der Nachspielzeit und vier Treffer im Elfmeterschießen genügten am Ende aber doch noch, um den FC Porto zu schlagen und als erste italienische Mannschaft in ein Youth-League-Finale einzuziehen.

Die AC Milan feiert den Einzug in das Youth-League-Finale. UEFA via Getty Images