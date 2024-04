Milan rettet sich ins Elfmeterschießen - und erneut ist es ein dicker Bock von Bras! Der Innenverteidiger lässt sich zu viel Zeit, wird von Zeroli angelaufen und schießt Milans Kapitän an. Dann verliert der Portugiese auch noch den Zweikampf gegen Zeroli, der in den Strafraum zieht und sich den Ball vorbei an Diogo Fernandes genau in den Lauf von Simmelhack legt. Der Joker netzt aus kurzer Distanz zum umjubelten 2:2 ein.