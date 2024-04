Starke Defensive und starke Nerven: Piräus erstmals im Finale der Youth League

Olympiakos Piräus hat als erste Mannschaft das Finale der Youth League erreicht. Die Griechen gewannen dank starker Defensive und guter Nerven im Elfmeterschießen gegen Nantes mit 3:1.

Die Griechen traten mit einer Ausnahme (Koutsidis verteidigte anstelle von Tanoulis) in derselben Formation auf wie beim 3:1-Viertelfinalerfolg beim FC Bayern München. Piräus spielte sehr auf Sicherheit und war dabei auch auf Tempoverschleppung aus - mehr aber auch nicht. Gefährlicher waren aber die Kanarienvögel, die nach Ballgewinnen vor allem dank Ideen- und Taktgeber Assoumani gefährliche Konter fuhren und über Mafoumbi (16., 22., 43.) und Dugard (38.) zu einem Chancenplus kamen.

Olympiakos wiederum kam eher seltener vors gegnerische Tor, jubelte dann aber dennoch über das vermeintliche 1:0 durch Charalampos Kostoulas im Anschluss an einen ruhenden Ball. Der VAR-Check, der in der Youth League ab dem Halbfinale zum Einsatz kommt, zeigte jedoch, dass Konstantinos Kostoulas den Ball noch mit der Hand touchiert hatte. Das hatte zur Folge, dass der Treffer zurückgenommen wurde.

Hektik und Nickeligkeiten nach der Pause

Die Führung wäre aber auch sehr schmeichelhaft gewesen, da Nantes den besseren Eindruck machte und viel mehr nach vorne investierte. Das blieb auch nach Wiederanpfiff so - Guirassy prüfte aus der Distanz Sina (56.). Die Franzosen machten Betrieb, taten sich aber schwer mit dem griechischen Bollwerk, das zwar nicht viel nach vorne unternahm, dafür aber hinten weitgehend alles wegverteidigte. So blieb es in diesem von Nickeligkeiten und Hektik geprägten Duell lange Zeit beim 0:0.

So kam es, wie es kommen musste. Die Entscheidung wurde im Elfmeterschießen herbeigeführt. In diesem bewiesen die Griechen die stärkeren Nerven: Während bei den Franzosen lediglich Touré verwandelte, trafen Bakoulas, Charlampos Kostoulas und zu guter Letzt Liatsikouras für Olympiakos - und sorgten so dafür, dass erstmals in der Geschichte ein griechisches Team ein Youth-League-Finale bestreiten wird.

Das Finale in Nyon steigt am Montag - und dort geht es für Piräus gegen den Gewinner des zweiten Halbfinales, das am Abend der FC Porto und AC Mailand (LIVE! ab 18 Uhr bei kicker).