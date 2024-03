Porto eine Nummer zu groß: Mainz scheitert im Youth-League-Viertelfinale

Der Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 muss sich nach einer starken Youth-League-Saison aus dem Wettbewerb verabschieden. Im Viertelfinale war der FC Porto eine Nummer zu groß.

Personell bot Mainz-Trainer Benjamin Hoffmann erneut unter anderem seine beiden deutschen U-17-Weltmeister Babatz und Dal auf. Auch Dardari, der bereits ein A-Länderspiel für Luxemburg absolviert hat, begann wieder auf der linken Offensivbahn. Im Gegensatz zum Sieg gegen Manchester City war nach Verletzung zudem Kapitän und Mittelfeldstratege Gleiber zurück in der ersten Elf.

Porto schlägt doppelt zu

Die Gäste aus Porto begannen von Beginn an offensiv und hatten nach drei Minuten die erste Doppelchance des Spiels. Mainz kam meist durch Umschaltaktionen zu Gelegenheiten, agierte jedoch sowohl durch Engel (9.) als auch Kalemba (17.) zu hektisch. Das rächte sich umgehend, denn Joao Teixeira traf mit seinem Volley nur eine Minute später zur Gästeführung (18.). Babatz, der beim Gegentreffer nicht die beste Figur abgegeben hatte, verhinderte in der 21. Minute mit einer starken Parade den Doppelschlag.

Quasi im Gegenzug bot sich Dardari - wieder nach einem schnörkellos vorgetragenen Angriff - die große Chance auf den Ausgleich, doch er schoss den Ball am Tor vorbei (22.). Auch wenn Mainz hier und da Chancen auf den Treffer hatte, so waren es meist die Portugiesen, die Gefahr ausstrahlten. Erst scheiterte Kapitän Bras am Pfosten (26.), sechs Minuten später bestrafte Mora einen Fehlpass von Marincau im Aufbau mit einem tollen Treffer ins linke Eck (32.). Durch Tiago Andrade wär sogar vor der Pause noch der Treffer zum 3:0 drin gewesen (38.).

Porto macht den Deckel drauf

Gleich nach dem Seitenwechsel hätte Sousa mit dem 3:0 wohl alles klar machen können (48.). Bei den Mainzern hatte Touré, der zur Pause eingewechselt wurde, nach 52 Minuten eine gute Chance auf den Anschlusstreffer, scheiterte jedoch am aufmerksamen Diogo Fernandes. Mainz wurde offensiver, kam aber nicht mehr so recht gefährlich vor das gegnerische Tor, auch weil die Porto-Hintermannschaft meist auf dem Posten war.

Für Porto ergaben sich immer mehr Räume. Anha Candé (64.) und Cardoso Varela (73.) hätten bereits das 3:0 erzielen können, was aber kurz darauf fiel: Pavisic lud Torschütze Mora, der sich bedankte, dazu mit einem haarsträubenden Fehlpass im Aufbau ein (73.). In Minute 83 liefen die weiter offensiven Mainzer in den nächsten Konter, den Anha Candé mit dem 4:0 bestrafte.

Mainz belohnt sich mit dem Ehrentreffer

Angetrieben von den 7143 lautstark unterstützenden Zuschauern wollte Mainz sich aber zumindest noch mit dem Ehrentreffer für die starke Youth-League-Saison belohnen - mit Erfolg. Engel vollstreckte nach Vorarbeit von Dardari (87.). Dabei blieb es am Ende auch. Trotz aufopferungsvollem Kampf verabschiedet sich der Mainzer Nachwuchs am Ende chancenlos gegen den FC Porto aus der Youth-League.

Am Sonntag steht für die Mainzer das nächste K.-o.-Spiel an. Im DFB-Junioren-Pokal empfangen sie im Halbfinale Hoffenheim (13 Uhr). Für Porto geht es im Halbfinale der Youth League am 19.04 im Final Four in Nyon gegen die AC Mailand weiter.