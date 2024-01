Pohjanpalo schwärmt von Xabi Alonsos Team: "Es ist krass, wie gut das ist"

Als ehemaliger Bayer-Profi drückt Joel Pohjanpalo seinem Ex-Klub die Daumen im Titelrennen. Doch nicht nur wegen seiner emotionalen Bindung nach Leverkusen sieht er gute Chancen für den Werksklub, von dem er nach dem 4:1-Sieg von Bayer 04 im Test gegen seinen FC Venedig ins Schwärmen geriet.

Es war eine einseitige Angelegenheit. Beim 4:1-Sieg von Bayer 04 gegen den Tabellenzweiten der Serie B, den FC Venedig, wurde ein Klassenunterschied deutlich. Der Tabellenführer der Bundesliga dominierte die Italiener nach Belieben, demonstrierte dabei höchste Spielkunst und gewann auch in der Höhe mehr als verdient. Die kurze Weihnachtspause hat dem Spielfluss und der Spielfreude der Mannschaft von Xabi Alonso offenbar nichts anhaben können.

"Das ist unglaublich gut"

Und so geriet Joel Pohjanpalo nach dem ersten und einzigen Testspiel des Bundesligisten vor dem Leverkusener Re-Start am Samstag beim FC Augsburg ins Schwärmen, was die Qualität seines Ex-Klubs betrifft. "Bayer ist eine der Topmannschaften in der Welt, ganz klar", urteilte der finnische Nationalspieler, "du merkst das auf dem Platz, wie sie das Spiel aufbauen, was sie machen - das ist unglaublich gut."

Schon im Herbst hatte sich der Mittelstürmer schwer beeindruckt gezeigt, nachdem er Leverkusens 4:0-Sieg gegen Union Berlin als Zuschauer in der Bay-Arena verfolgt und besonders wegen des extrem guten Gegenpressings das hohe Lied auf die Werkself gesungen hatte. An seiner Einschätzung haben auch die 90 Minten vom Sonntag nichts geändert. Folglich stuft er Bayer 04 als heißen Titelkandidaten ein.

"Wenn sie so weitermachen, ist alles möglich"

"Im Moment sieht es super aus", erklärt der 29-Jährige zu den Leverkusener Chancen auf den deutschen Meistertitel. Pohjanpalo sieht Bayer in vielerlei Hinsicht für ein erfolgreiches Duell mit dem FC Bayern München gerüstet. "Sie spielen sehr kompakt. Der Spielaufbau - das ist krass, wie gut der ist", nennt der Finne zwei Schlüsselqualitäten der Mannschaft von Xabi Alonso und ergänzt: "Die individuelle Qualität der Spieler ist sehr, sehr gut. Nicht nur die Startelf, sondern auch jeder andere Spieler. Der Kader ist groß genug. Wenn sie so weitermachen und etwas Glück haben, ist alles möglich."

In der Tat. Belegte der Tabellenführer der Bundesliga doch in dem Testspiel, dass die Automatismen so eingespielt sind, dass sie nicht so einfach außer Kraft gesetzt werden können. Schließlich fehlten gegen Venedig die vier Afrika-Cup-Fahrer Victor Boniface, Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou und Amine Adli. Die drei Erstgennannten waren bislang in dieser Bundesligasaison gesetzt. Anzumerken war ihr Fehlen dem Spiel der Werkself jedoch nicht gegen eine Mannschaft, die allerdings keinen echten Maßstab darstellte. Erst nach einer guten Stunde, als Xabi Alonso nach einem Sechsfach-Wechsel nur noch drei Akteure aus der Startelf auf dem Platz hatte, fiel das Niveau erkennbar ab.

"Ich hoffe, Bayer holt den Titel und nicht die Bayern"

Bayer präsentierte sich also bereit für das Rennen um Platz 1. In diesem drückt Pohjanpalo seinem Ex-Klub kräftig die Daumen. Wobei er sich sicher ist, dass dies nicht nur bei Bayer-04-Fans der Fall ist. "Ich hoffe, Bayer holt den Titel und nicht die Bayern", sagt er, "ich glaube, da steht ganz Deutschland hinter Leverkusen - zum ersten Mal."