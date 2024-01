Doppelpack Hlozek und erneut Schick: Bayer lässt Venedig keine Chance

Bayer 04 Leverkusen hat den ersten Test des neuen Jahres hochverdient mit 4:1 gegen den FC Venedig gewonnen. Die Werkself überzeugte einmal mehr mit schönem Offensivfußball und ließ dem Zweitligisten aus Italien keine Chance.

Abgesehen von den für den Afrika-Cup nominierten Kossonou, Tapsoba, Boniface und Adli standen beim ersten Test des neuen Jahres gegen den FC Venedig ein Großteil der Leistungsträger in der Startelf. Hradecky und Stanisic fehlten aus privaten Gründen. So rückten Joker wie Kovar, Tella und Hlozek in die Anfangsformation.

Und die Leverkusener machten im neuen Jahr weiter, wo sie 2023 aufgehört hatten: mit großer Dominanz. Nach knapp zehn Minuten, in denen die Italiener noch mithalten konnten, fand die Werkself besser ins Spiel und erhöhte den Druck.

Hlozek und Schick stellen die Weichen auf Sieg

Ab dem Zeitpunkt überzeugte Bayer 04 wie so oft mit präzisem Passspiel und schönem Offensivfußball. Tore waren gegen den Zweitligisten Italiens dann nur eine Frage der Zeit: Hlozek erzielte erst die Führung aus dem Rückraum (16.) - und erhöhte wenig später nach Vorarbeit von Tella aus kurzer Distanz (20.). Für das 3:0 noch vor der Pause sorgte Schick nach einer Ecke per Kopf (33.)

Im ersten Abschnitt kam Venedig nur selten mal aus der eigenen Hälfte, das änderte sich nach dem Seitenwechsel: In der 50. Minute hatte Tessmann die erste Chance für die Gäste, doch sein Schuss wurde im letzten Moment von Andrich geblockt. Der nächste Treffer viel dann wieder auf der anderen Seite, als Hofmann einen schwachen Klärungsversuch per Direktabnahme links unten in den Maschen versenkte (56.).

Alonso rotiert einmal voll durch

Die Leverkusener Überlegenheit war in der Folge nicht mehr ganz so groß wie noch in Durchgang eins. Venedig war etwas besser im Spiel, was aber auch daran lag, dass Alonso im Laufe der zweiten Hälfte einmal komplett durchrotierte. Unter anderem kamen Hofmann und Frimpong ins Spiel - und auch junge Spieler wie Münz, Mbamba und Milojevic bekamen ihre Chance.

So ging der Werkself die letzte Überzeugung im Zug zum Tor etwas abhanden. Der italienische Zweitligist kam derweil zum Ehrentreffer: Ersatzkeeper Lomb, der für Kovar gekommen war, konnte gegen Gytkjaer im Eins-gegen-eins noch parieren. Bei Olivieris Nachschuss, der den 1:4-Endstand aus Sicht der Gäste markierte, war der Schlussmann machtlos (78.).

Für die Leverkusener steht am kommenden Samstag der Bundesliga-Auftakt nach der Winterpause auf dem Programm. Um 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) gastiert die Werkself in Augsburg.