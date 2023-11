Plötzlich Co-Trainerin bei Union: Viel los bei den Eheleuten Eta

FE:male #18 - Marie-Louise Eta

Wird sie die erste weibliche Trainerin bei einem Bundesligisten? Die Lizenz dazu hat sie ab sofort in der Tasche: Marie-Louise Eta. Als einzige Frau im Jahrgang hat sie die DFB Pro Lizenz abgeschlossen und berichtet uns nun ausführlich über die Ausbildung. Die 31-jährige erzählt, warum sie während des Lehrgangs bewusst in Stresssituationen gebracht wurde und wie sie sich während ihren Hospitationen bei Union Berlin oder Werder Bremen bei den Mannschaften auch mal unbeliebt gemacht hat. Zudem erklärt sie, was sie aus Gesprächen mit Trainergrößen wie Hansi Flick und Julian Nagelsmann mitgenommen hat und warum sie Kollegen versteht, die in Interviews manchmal mit Floskeln arbeiten. Darüber hinaus berichtet sie von ihrem großen Highlight: der Besuch bei Jürgen Klopp in Liverpool. Eta erzählt uns, welches Geheimnis er ihr über seine erfolgreiche Trainertätigkeit verraten hat und warum sie das Gefühl hatte, ihn schon ewig zu kennen. Gemeinsam diskutieren wir darüber, warum noch so wenige Frauen den Beruf der Trainerin ergreifen, inwiefern es dazu mehr gesellschaftliche Offenheit braucht und wie wahrscheinlich es ist, dass bald eine weibliche Führungskraft in der Herren Bundesliga an der Seitenlinie steht.