Platzverweis beim Debüt: DFB sperrt Kuol

Der SV Sandhausen verlor nicht nur mit 1:2 gegen den FC Schalke, sondern auch Alou Kuol mit einem Platzverweis. Der Australier wurde nun gesperrt.

Das hatte sich Alou Kuol mit Sicherheit anders vorgestellt. Der australische Angreifer, der im Januar vom VfB Stuttgart nach Sandhausen kam, wurde beim 1:2 gegen Schalke in der 79. Minute für Pascal Testroet eingewechselt und gab somit sein Debüt im deutschen Unterhaus.

In der fünften Minute der Nachspielzeit wurde der 20-Jährige jedoch nach einer rüden Grätsche gegen Schalkes Thomas Ouwejan von Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) mit glatt Rot vom Platz gestellt.

Das DFB-Sportgericht sperrte Kuol nun für drei Spiele, die Saison ist für den Winter-Neuzugang somit schon vorzeitig beendet.

Der SV Sandhausen, der trotz der Niederlage gegen Schalke den Klassenerhalt perfekt machte, muss also am Freitag in Paderborn (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den Youngster verzichten.