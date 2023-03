Plattenhardt: Der Vertragspoker ist eröffnet

Hertha-Kapitän Marvin Plattenhardt (31) steht einer möglichen Vertragsverlängerung in Berlin aufgeschlossen gegenüber.

Im Winter schien alles klar - und Marvin Plattenhardts Abgang nach Vertragsende im Juni 2023 besiegelt. "Der Vertrag läuft im Sommer aus, das ist beschlossen und mit dem Spieler und seinen Beratern klar besprochen", hatte Herthas damaliger Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic Anfang Januar erklärt. Bobic ist seit Ende Januar bei Hertha Geschichte, der neue Sportdirektor Benjamin Weber machte Anfang März die Tür für Plattenhardt wieder auf und kündigte ergebnisoffene Gespräche an.

"Sehr positiv" nannte Herthas Kapitän am Mittwoch in einer Medienrunde die neue Entwicklung in eigener Sache. "Was daraus wird, werden wir in den nächsten Wochen sehen." Über Bobics Einlassungen Anfang Januar sagte Plattenhardt: "Es ist als Spieler erstmal schade, so etwas zu hören, aber ich bin alt genug und kann das richtig einordnen." Jetzt könnte es für den 2014 vom 1. FC Nürnberg nach Berlin gewechselten Linksverteidiger, der am vergangenen Samstag beim 1:3 in Hoffenheim wegen der Ausfälle von Marc Kempf und Marton Dardai in der Dreierabwehrkette aushalf, bei Hertha doch über den Sommer hinaus weitergehen.

Hertha hat Großverdiener vom Gehaltszettel gestrichen

Knackpunkt für einen möglichen neuen Kontrakt dürfte das Salär des WM-Teilnehmers von 2018 sein. Im Zuge der Sparwelle hatte sich Hertha zuletzt von Besser-Verdienern wie Davie Selke (1. FC Köln) und Vladimir Darida (Aris Saloniki) getrennt, Top-Verdiener Krzysztof Piatek ist in die italienische Serie A (Salernitana) verliehen. Im Sommer will der Klub, der 2021/22 Personalkosten auf Rekordniveau verbuchte (97,7 Mio. Euro), die Gehaltskosten im Team weiter reduzieren. Sollte Plattenhardt zu Abstrichen bereit sein, erscheint eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gut denkbar.

Ob er Einsparungen beim Gehalt akzeptieren würde? Details der Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung seien "kein Thema für die Außenwelt", sagte Plattenhardt am Mittwoch. "Da bin ich sehr professionell. Ich höre mir die Gespräche sehr gern an. Was dabei herauskommt, weiß ich auch noch nicht." Mit anderen Worten: Der Vertragspoker ist eröffnet - und Standardspezialist Plattenhardt hat vermutlich nicht die schlechtesten Karten.