Piccini und Bockhorn: Zwei neue Verteidiger für Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat sich mit zwei Verteidigern verstärkt: Cristiano Piccini und Herbert Bockhorn laufen ab sofort für den Zweitligisten auf.

Die beiden Neuverpflichtungen verkündete der FCM am Dienstagvormittag. Beide Spieler waren zuletzt vereinslos und können deshalb auch nach Schließung des Transferfensters noch wechseln.

Der variable Defensivmann Piccini spielte in der vergangenen Saison für Roter Stern Belgrad. Der 29-jährige Italiener, der in seiner Karriere schon drei A-Länderspiele für die Squadra Azzurra bestritten hat, bringt viel Erfahrung mit: Für Valencia und Real Betis lief er 73-mal in La Liga, in der Serie A kam er 22-mal für Florenz, Livorno und Bergamo zum Einsatz. Außerdem bestritt er 40 Pflichtspiele für Sporting Lissabon. Hinzukommen mehrere Partien in der Champions und Europa League.

"Cristiano verfügt über viel Erfahrung und Qualität. Er ist variabel einsetzbar und kann in der Innenverteidigung sowie auf weiteren Defensivpositionen spielen. Wir freuen uns, ihn bei uns begrüßen zu dürfen", sagt Sport-Geschäftsführer Otmar Schork.

Rechtsverteidiger Bockhorn stand zuletzt beim VfL Bochum unter Vertrag. Für den Revierklub bestritt er zwischen 2020 und 2022 24 Zweitliga- und 18 Bundesliga-Spiele. Vor einem kurzen Gastspiel in Huddersfield (ohne Einsatz) stand der 27-Jährige bei Borussia Dortmund II, dem SC Wiedenbrück und Werder Bremen II unter Vertrag. "Herbert ist ein zweitligaerfahrener Spieler, der in der Aufstiegssaison des VfL Bochum 24 Spiele auf der Außenbahn gemacht hat. Wir sind davon überzeugt, dass er seine Qualitäten bei uns gut einbringt", betont Schork.